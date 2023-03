Microsoft – Activision Blizzard anlaşmasında tarihi karar!

Son günlerde oyun dünyasını kasıp kavuran Microsoft Activision Blizzard anlaşması, yeni bir kararla gündeme tekrar oturdu. Uzun süredir Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve ABD komisyonlarında süren ikna çabalarından yeni bir haber geldi. Öyle ki, Avrupa Komisyonu davanın sonuçlanacağı tarihi erteledi. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Avrupa Komisyonu, Microsoft Activision Blizzard anlaşmasının son kararını erteledi!

Avrupa Komisyonu, daha önce tartışmalı olan bu anlaşmanın son kararını 22 Nisan tarihinde vereceğini açıklamıştı. Şimdi ise Microsoft'un tavizlerinden sonra bu karar 22 Mayıs tarihine ertelendi. Bu tavizlerin pek çoğu açıklanmasa da, tavizlerin Microsoft'un rakip firmalarla imzaladığı Call of Duty anlaşmaları olduğu düşünülüyor.

Şubat ayında Call of Duty'i GeForce Now ve Nintendo platformlarına getirmek için on yıllık anlaşmalar imzaladığı duyuran Microsoft, geçtiğimiz hafta bulut oyun platformları Boosteroid ve Ubitus ile benzer anlaşmalar imzaladı.

Avrupa Komisyonu Mayıs ayında kararını verecek olsa da, Reuters'ın yaptığı habere göre Microsoft Nintendo ve NVIDIA anlaşmaları sonrası onayı kazandı. Sonrasında Avrupa Komisyonu, Microsoft'un verdiği tavizler hakkındaki geri dönüşleri beklemek adına erteleme kararı aldı.

Durum Avrupa Komisyonu'nda olumlu sonuçlanacak gibi gözükse de Birleşik Krallık'ta aynı şekilde değil. Birleşik Krallık Rekabet ve Ticaret Komisyonu daha önce Microsoft'tan Activision Blizzard'ın yalnızca belirli bir hissesini satın almasını talep etti. Bu nedenle anlaşmada tam uzlaşmanın sağlanması uzun sürecek gibi görünüyor.

AB düzenleyicileri Activision Blizzard'ın satın alınmasını onaylasa bile, Microsoft'un ABD ve Birleşik Krallık'taki düzenleyici kurumları ikna etmesi gerekiyor. 26 Nisan tarihinde kararını açıklayacak olan Birleşik Krallık Komisyonu, açıkça Microsoft'tan daha çok taviz beklediğini belirtti. ABD tarafında ise şirket, davasına yardımcı olabilecek pek çok belgeyi inceleme fırsatı buldu.

