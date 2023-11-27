Meta, reşit olmayan kullanıcıları barındırmakla suçlanıyor

Sosyal medya devi Meta, ABD'de açılan yeni soruşturmada Facebook ve Instagram'ın reşit olmayan milyonlarca kullanıcıyı kasıtlı olarak barındırdığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Sosyal medya devi Meta, yıllardır gizlilik skandallarıyla gündemden düşmüyor. ABD'de açılan yeni soruşturmada ise Facebook ve Instagram, reşit olmayan milyonlarca kullanıcıyı kasıtlı olarak barındırmakla suçlanıyor.

Instagram ve Facebook, 18 yaş altı kullanıcı verilerini izliyor mu?

ABD'deki 33 eyalet başsavcısı tarafından yapılan şikayete göre Meta, 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait milyonlarca Instagram hesabı konusunda ihmalkar davrandı. ABD yasaları, 13 yaşın altındaki çocuklardan veri toplanmasını yasaklıyor. Meta ise bu konuda bilgiye sahip olmasına rağmen harekete geçmedi.

Başsavcılar tarafından başlatılan soruşturmada, Meta'nın dahili belgeleri ele alındı. Şirketin çok sayıda reşit olmayan Instagram kullanıcısının verilerini rutin olarak analiz ettiği ortaya çıktı. Ancak soruşturma, Meta'nın bu hesapların yalnızca bir kısmını gizlediğini iddia ediyor.

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Meta'nın ayrıca reşit olmayan kullanıcılara "göz diktiği ve takip ettiği" belirtildi. Daha fazla kullanıcı çekmek için bu hesapları inceleyen şirketin, e-posta adresi ve konum dahil olmak üzere çocuklardan kişisel veri topladığı belirtildi.

Bu iddiaların kanıtlanması halinde Meta'nın başı büyük belaya girebilir. Her kurumun kullanıcı başına 50 bin dolara varan cezalar kesmesi mümkün. Bu da Meta'nın milyarlarca dolara ulaşan bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Meta ise bu soruşturmanın şirketin çalışmalarını yanlış nitelendirdiğini belirtti. Sosyal medya devi, reşit olmayan kullanıcıların platformlarında bulunmasının yasak olduğunu ve tespit edildiğinde hesapları kaldırdığını söyledi.

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