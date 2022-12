Meta'dan Twitter'a rakip: Metin tabanlı uygulama geliyor ismi bile hazır!

The New York Times'ın haberine göre Meta, Instagram teknolojisinde dayalı bağımsız metin tabanlı bir uygulama oluşturmak istiyor. Hatta Facebook ve Instagram çalışanları, Kasım ayının sonunda bunu konuşmak için çevrimi içi olarak toplantı yaptı. Mark Zuckerberg'in olası bu girişimi şu an hali hazırda Twitter'da Elon Musk kaynaklı kaostan yararlanmak için yapacağı ortaya atıldı. Peki, detaylar neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Meta, eski popüler günlerinde dönmek istiyor

Facebook yeni adıyla Meta, özellikle TikTok ve Instagram'ın yaygınlaşmasından sonra eski popülerliğinden oldukça uzaklaştı. Meta, Twitter'ın Elon Musk'tan dolayı yaşadığı kaoslardan yararlanmak için metin tabanlı bir uygulama girişiminde bulunmak istiyor. İddialara göre Meta'nın çatısı altında yer alan Facebook ve Instagram çalışanları, Kasım ayının sonunda çevrim içi bir toplantı yaparak görüştü.

Yeni uygulama için yapılan toplantıda metin tabanlı oluşturulacak uygulamanın Instagram teknolojisine dayalı olacağı iddiaları mevcut. Ek olarak çalışanların metin tabanlı uygulamayı Reels tarzında Instgram'ın bünyesine entegre etme fikri de tartışıldı. Hatta Meta çalışanları, yeni metin tabanlı uygulama adının da Realtime, Real Reels ya da Instant olabileceği üzerine konuştu.

Meta'nın Creator Week etkinliği nasıl geçti?

Yine New York Times'ın haberine göre bir şirket çalışanı, Twitter'ın krizde olduğunu ve bu sayede Meta'nın eski büyüsünü kazanması gerektiğini açıkladı. Meta ya da Mark Zuckerberg tarafından henüz söz konusu uygulamayla ilgili bir araştırma yapılmadı. Fakat bunun olması muhtemel görünüyor. Çünkü Reels de yine aynı şekilde TikTok'un ön planda olmasından sonra Instagram üzerine eklenmişti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta, üzerinde tartıştığı metin tabanlı uygulamayı Instagram üzerine mi entegre etmeli yoksa sıfırdan mı kurmalı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.