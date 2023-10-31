Mersin'de Endüstriyel Atıklardan Biyoplastik Üretildi

MERSİN'de bir grup akademisyen, endüstriyel atıklar kullanarak biyoplastik granül ham madde üretti. Üretilen biyoplastikler ile de çevre dostu oyun hamuru elde edildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva Duygu Bilgen öncülüğünde TÜBİTAK destekli 'Petrol Türevli Plastiklere Alternatif Biyoplastiklerin Geliştirilmesi ve Biyoplastik Granül Ham Madde Üretimi' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda; endüstriyel atıklar kullanarak biyoplastik granül ham madde üretildi. Üretilen biyoplastikler ile de çevre dostu oyun hamuru elde edildi.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Duygu Bilgen, "Dünyada ve Türkiye'de çevre dostu ürünlere ilgi giderek artıyor. Bu tarz ürünler hem üretimi hem kullanımı açısından son derece önemli. Biz de iki tane ekolojik ürün üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bir tanesi, biyoplastik granül ham madde. Direkt sanayiye yönelik bir malzememiz. Endüstriyel atıklar kullanarak biyoplastik granül ham maddesini üretiyoruz. Amaç burada hem atıklar geri dönüşüme kazandırılsın, atıklardan yararlı ham madde elde edelim hem de petrol türevi plastikler biliyoruz ki hem doğal kaynaklarımızı kullanıyor hem de atmosfere ciddi anlamda karbon salınımı yapıyor. Bu karbon salınımı da günümüzdeki en büyük çevre problemlerinden biri olan iklim değişikliğini tetikliyor. Bu yüzden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de biyoplastik kullanımına, doğada bozulabilen, çevre dostu plastik kullanımına geçiş söz konusu. Biz de bu amaçla biyoplastik üzerine çalışmalar yaptık. Bitkilerden ya da mikroorganizma kaynaklı, genellikle selüloz türevli, nişasta türevli ya da polilaktikasit türevli olabilir ve doğada bozunabilen bir malzemedir. Petrol türevli plastikler ise bazen yüzyıllarca bozunmadan doğada kalabiliyor. Klasik plastikleri kullandığımız zaman hem doğal kaynaklarımızı kullanıyoruz hem de bozulmayan ciddi bir atıkla karşılaşmak durumunda kalıyoruz. Biz bu amaçla biyoplastik granül üretimini gerçekleştirmeye başladık" dedi.

'TAMAMEN GIDA SAFLIĞINDA MALZEMELERDEN ÜRETİLİYOR'

Projede gıda fabrikası atıklarını kullandıklarını belirten Prof. Dr. Bilgen, "Gıda kullanmak yerine gıda fabrikası atıklarını kullanabilir miyiz diye düşündük ve buradan yola çıktık. Gıda endüstrisi atıklarını kullanıyoruz. Gıda fabrikası atıklarını kullanarak, biyoplastik granüllerini elde ediyoruz. Biyoplastik granüllerimizi, sanayicimiz, plastik üretimindeki mevcut sistemini değiştirmeden ham madde olarak kullanabiliyor. Tek kullanımlık malzemelerde son derece önemli, çünkü kullan-at malzemeleri zaten direkt doğaya veriyoruz. Oyun hamurumuz, tamamen gıda saflığında malzemelerden üretiliyor. Oyun hamurlarının en büyük sorunu, çok kısa sürede kurumasıdır. Laboratuvarda geliştirdiğimiz özel bir formülle oyun hamurlarımız kolay kolay kurumuyor. Kuruduğu zaman, elimizde yoğurduğumuzda vücut ısısıyla tekrar hamurlaşabiliyor ve tekrar kullanılabiliyor" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEKİLDE PLASTİK KULLANIMIYORUZ'

Prof. Dr. Bilgen, şöyle devam etti:

"Zaten ekolojik olmasının özelliklerinden biri de uzun ömürlü olmasıdır. İçeriğinde hiçbir kimyasal madde bulunmuyor. Dolayısıyla sıfır atık ve plastiksiz yaşam üzerine ürünler oluşturuyoruz. Oyun hamurumuzda da ne ambalajında ne içeriğinde hatta etiketinde bile hiçbir şekilde plastik kullanmıyoruz, tamamen doğal ürünlerle yapılmış. Aynı zamanda doğal olduğunu, ekolojik olduğunu kanıtlayacak birtakım analizler ve sertifikaların da yapılması gerekiyor. Bunları da gerçekleştirdik. Çocuğunuza hiç düşünmeden rahatlıkla verebileceğiniz bir oyuncak olmakla birlikte, kullanım sonunda doğaya gittiği zaman çevreyi de korumuş olacaksınız, çünkü kompostlanabilir bir özellikte. Doğaya karıştığı zaman ekolojik dengeyi bozmayacak bir ürün oluşturduk."