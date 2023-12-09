Marvel's Blade Xbox'a Geliyor: Heyecan Dorukta

Xbox kullanıcısı olan Marvel hayranları, ikonik karakter Blade'in yer alacağı yeni bir oyunun duyurulmasıyla heyecan içinde. Oyunun Xbox özel oyunu olup olmayacağı henüz kesinleşmemiş olsa da, Marvel's Blade 'in Xbox'a geliyor oluşu oyun camiasında heyecan yarattı.

Xbox kullanıcısı olan Marvel hayranları, ikonik karakter Blade'in yer alacağı yeni bir oyunun duyurulmasıyla heyecan içinde. Microsoft ve Bethesda'nın bir yan kuruluşu olan Arkane Lyon tarafından geliştirilen oyun için heyecan yüksek.

Blade, Xbox konsollarına gelecek olan ilk Marvel oyunu olacak

Oyunun Xbox özel oyunu olup olmayacağı henüz kesinleşmemiş olsa da, Marvel's Blade 'in Xbox'a geliyor oluşu oyun camiasında heyecan yarattı.

PlayStation'a özel olan Spider-Man serisi ve Wolverine gibi diğer bazı Marvel oyunlarının aksine, Blade'in aynı yolu izlemeyecek olması çok önemli bir haber. Haber, hayranlar arasında oyunun Xbox'a özel olma olasılığı hakkında tartışmalara yol açarken, pek çok kişi çok platformlu bir sürüm için umutlarını dile getirdi.

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Bethesda'nın Redfall ve Starfield gibi oyunları Xbox'a özel yapma geçmişi göz önüne alındığında, bazıları PlayStation kullanıcıları için aşırı iyimser beklentilere karşı uyarıda bulunuyor.

Topluluğun heyecanı yalnızca platform tercihlerine odaklanmıyor; geliştirici olarak Arkane Lyon'un seçilmesi de olumlu tepkileri körükledi. Dishonored ve Deathloop gibi beğenilen oyunlardaki çalışmalarıyla tanınan Arkane Lyon'un bir Blade oyununa dahil olması heyecan verici bir beklenti yarattı.

Daha az beğenilen vampir oyunu Redfall'un arkasındaki stüdyo olan Arkane'nin yeniden vampir temalı bir oyunla uğraşması ironik olsa da, hayranlar stüdyonun kendini kanıtlama potansiyeli konusunda iyimser. "Arkane'in vampir kefareti", topluluk arasında esprili bir slogan haline geldi.

Münhasırlık ve platform detayları hakkında resmi onay beklerken, hayranlar şimdiden yaklaşan Blade oyunu için isteklerini dile getiriyorlar. Hatta bazıları, Microsoft'un daha az bilinen karakterleri içeren Marvel oyunları üretme eğiliminin daha da genişlemesini umuyor. Beklenti sadece Xbox kullanıcılarıyla sınırlı değil; PC oyuncuları da Bethesda oyunlarının platformdaki geçmişini göz önünde bulundurarak oyuna sahip olacaklarından eminler.

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Marvel'in oyun dünyasına girişiyle ilgili daha geniş bir bağlamda, Xbox'ta kötü karşılanan çok oyunculu canlı hizmet oyunu Avengers'ın yarattığı hayal kırıklığından bahsediliyor. Bu arada, Iron Man, Captain America ve Black Panther'in yer aldığı diğer Marvel oyunları farklı stüdyolar tarafından geliştiriliyor ve platformları henüz resmi olarak açıklanmadı.