Mars'ın kuzey ovasında eski bir okyanusun varlığı doğrudan kanıtlandı

WUHAN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Wuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesi'ne göre Çinli araştırmacılar, Mars'ın kuzey ovasında eski bir okyanusun varlığını ortaya koyan doğrudan kanıtlar keşfetti.

Önceki çalışmalar Mars'ın erken döneminde büyük miktarda sıvı bulunduğuna dair bulgulara erişmiş olsa da, yerinde analiz yapılamadığı için iddialar tartışmalı niteliğini koruyor.

Üniversitede çalışan profesör Xiao Long liderliğindeki bir araştırma ekibinin National Science Review dergisinde yayımladığı makaleye göre, araştırma ekibi Mars gezgini Zhurong'un multispektral kamerasından gelen bilimsel verileri analiz etti ve ilk kez Mars yüzeyindeki denizel tortul kayaçların petrolojik kanıtlarını buldu.

Xiao, "Gezginin yerleşik kamerasından gelen görüntülere baktığımızda, açığa çıkan kayaların yatak yapılarının, Mars yüzeyindeki yaygın volkanik kayalardan ve rüzgar kumlarının oluşturduğu yatak yapılarından önemli ölçüde farklı olduğunu keşfettik" dedi.

Xiao, yatak bilgisi sayesinde belirlenen çift yönlü akış özelliklerinin, Dünya'nın kıyı-sığ okyanus ortamındaki düşük enerjili gelgit akışlarıyla tutarlı olduğunu ekledi.

Çalışmanın sonuçları, Mars'ta eski bir okyanusun varlığını doğrudan destekliyor.