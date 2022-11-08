LG'den giyilebilir ekran için ilk adım!

LG, ekran departmanının 14 inçe kadar esneyebilen 12 inçlik bir ekran tasarladıklarını açıkladı. Giyilebilir ekranlar geliyor.

Ekran söz konusu olduğunda dünyada ilk akla gelen markalardan birisi olan LG, yeni teknolojileri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ekran teknolojilerini her geçen gün geliştirmeye çalışan şirket şimdi ise yepyeni bir teknoloji ile karşımıza çıkıyor.

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LG, ekran departmanının 14 inçe kadar esneyebilen 12 inçlik bir ekran tasarladıklarını açıkladı. Esneyebilen ekranların ilerleyen dönemde birçok alanda kullanılması bekleniyor. Özellike düz olmayan yüzeylerde kullanılabileceği konuşulan esneyebilen ekranların kıyafetlerde de kullanılabileceği belirtildi.

LG'in 'serbest biçimli ekran' olarak nitelendirdiği yeni teknolojisi, uzatılabilir, genişletilebilir ve bükülebilir şekilde tasarlandı. LG, böylelikle son dönemde popülerliği gittikçe artan katlanabilir ekranlı telefonlardan da bir adım öne geçebilir.

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Telefonlarda çokça kullanılmaya başlanan katlanabilir yapılı ekran esnek olmamaları nedeniyle kullanımda bazı zorlukları beraberinde getiriyordu. LG, sunduğu yeni teknolojisi ile bu konuda önemli bir adım atmış gibi görünüyor. Şirket böylelikle çok daha sağlıklı ve herhangi bir bükülme izi olmayan katlanabilir ekranlı telefonlar da üretebilir.

LG Display, kontakt lenslerde kullanılana benzer bir silikon malzeme kullanarak keranı daha esnek hale getiriyor. Ayrıca ışık kaynağı olarak 40 mikrometreden daha küçük mikro LED'ler kullanan şirket, bükülme ve katlanmaya uygun şekilde yay şeklinde devreler yer veriyor.

LG'nin bu yeni teknolojisi, ekranların kullanımı konusunda çok yönlülüğü önemli oranda artırıyor. Yeni esneyebilen ekranlar sayesinde giyilebilir teknolojiler başta olmak üzere mobilite ve oyun alanında da önemli gelişmeler yaşanabilir.

Şirketin esneyen ekranları ilerleyen dönemde giysiler, mobilyalar, otomobiller ve uçaklar gibi kavisli yüzeylerin üzerinde görmek mümkün olacak. Peki siz LG imzalı esneyebilen ekran teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.