Lansmandan hemen sonra: Apple, M2 MacBook Pro'yu sildi!

Apple, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği Scary Fast etkinliği kapsamında M3 işlemcilerinden güç alan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini duyurdu. Lansman sonrasında ise bu ürünler Apple Store'daki yerini aldı. Ancak Touch Bar'lı 13 inç MacBook Pro'nun sessiz sedasız şekilde satıştan kaldırıldığı fark edildi.

Apple, MacBook Pro'da Touch Bar'a veda ediyor

Apple, M2 çipinden gücünü alan Touch Bar'lı 13 inç MacBook Pro'yu raflardan indirdi. Etkinlik öncesine kadar satın alınabilen ürün, M3 ailesinin görücüye çıkmasıyla birlikte satış listesinden çıkarıldı. Bu, Apple'ın son Touch Bar'lı ürününü kaldırdığı anlamına geliyor.

Touch Bar ilk olarak 2016 yılında çıkan MacBook Pro ile klasik tuşlara alternatif olarak sunulmuştu. Kullanıcılara alternatif bir kullanım vadediyor olsa da, uygulama deneyimi oldukça sınırlı kaldı. Bu durum ise Apple'ın Touch Bar tasarımından vazgeçmesine yol açtı.

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Geçtiğimiz yıl Apple, MacBook serisinde Touch Bar'ı aşamalı olarak kaldırmaya başlamış ve yeni MacBook Air ile 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinden bu tasarımı çıkarmıştı. Satışta olan tek Touch Bar'lı olan 13 inç MacBook Pro da nihayet raflardan indirildi.

Bu haber, M2 çipli MacBook Pro'nun da sonunu getirmiş oldu. Ancak şu anda Touch Bar'lı MacBook Pro kullanıyorsanız, destek ve güncellemeye almaya devam edeceğinizi belirtmek gerekiyor.

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