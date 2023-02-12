Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Belki de en büyük deprem ülkesi olarak nitelendirebileceğimiz Japonya, vatandaşlarını ve binalarını depreme nasıl hazırlıyor?

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye yasa gömüldü. Yapılan çürük binalar nedeniyle binlerce vatandışımızı kaybettik. Peki belki de en büyük deprem ülkesi olarak nitelendirebileceğimiz Japonya depremlere nasıl hazırlanıyor?

1995 yılındaki Kobe depremi milat oldu

Japonya, belki de doğal afetlerden en çok etkilenen ülke konumunda. Yıllar boyunca bu afetlerden ders çıkaran uzak doğu ülkesi, özelikle depremlere karşı oldukça hazır hale geldi. Japonya için özellike 17 Ocak 1995 yılında meydana gelen 7,2 şiddetindeki Kobe depremi bir milat oldu.

Kobe depreminin ardından yasalarını yenileyen Japonya, dayanıklı binalar konusunda çok ciddi kurallar getirdi. Sadece dayanıklı binalarla yetinmeyen ülke bunun yanı sıra halkını deprem karşısında eğitirken diğer yandan ise teknolojinin nimetlerinden yararlanıyor.

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Depreme dayanıklı binalar

Japonya'daki evler, kanunla belirlenmiş katı depreme dayanıklılık standartlarına uygun olarak inşa ediliyor. Birçok bina deprem sırasında binaların zarar görmesinin önüne geçen sismik izolatörler üzerinde konumlandırıyor. Böylece 8 şiddetindeki depremler bile Japonya'da büyük hasarlara yol açmıyor.

Jishin desu! Jishin desu!

Japonya'daki her akıllı telefona bir deprem ve tsunami acil durum uyarı sistemi yer alıyor. Yaklaşan felaketlerden yaklaşık beş ila on saniye önce uyarı veren bu sistem, kullanıcılara afet öncesinde korunma sağlayacak zamanı vermeyi amaçlıyor. Japonca "deprem var" anlamına gelen "Jishin desu! Jishin desu!" uyarısı deprem duruncaya kadar devam ediyor.

Depreme hazır tren sistemi

Japonya'da trenle ulaşım oldukça yaygın. Ülkenin birçok bölgesine yüksek hızlı trenlerle ulaşılabiliyor. Deprem anında hareket halindeki bir tren ise oldukça tehlikeli olabileceği için Japonya buna karşı da bir önlem almış durumda. Ülkede sensörler sayesinde bu trenler depremlerden hemen önce durduruluyor. 2011 yılında meydana gelen 9,0 şiddetindeki depremde de bu sayede hiçbir tren yolcusu zarar görmedi.

Acil deprem yayınları

Japonya'da bir deprem olması durumunda tüm kanallar acil deprem yayınına geçerek nüfusa bilgilendirme mesajları veriliyor. Bu yayınlarda vatandaşlara nerede ve nasıl korunma sağlayacakları hakkında bilgilendirme sağlanırken Tsunami tehdidinin olup olmadığı hakkında da bilgi veriliyor.

Farkındalık ve eğitim

Diğer birçok ülkede olduğu gibi Japonya'da da deprem tatbikatları oluyor. Ancak diğer bölgelerden farklı olarak bu ülkede tatbikatlar neredeyse ayda bir gerçekleştiriliyor. Deprem hakkında küçük yaşta bilgilendirilen çocuklar aynı zamanda deprem simülatörlerine yerleştirilerek bu afet hakkında erkenden bilgi sahibi oluyor.

Deprem müzesi

Japonya'nın belki de ülke olarak en büyük gücü yaşadıkları olaydan dersler çıkarmaları. 1995 yılındaki depremde 5 binden fazla vatandaşını kaybeden Japonya, şehrin yeniden inşasının ardından Kobe Deprem Anıt Müzesi'ni de inşa etmeyi unutmadı. Bu müze depremde kaybedilenleri anmanın yanı sıra hayatta kalma konusunda da bir eğitim merkezi olarak hizmet veriyor.

Dünya'da eşi benzeri görülmemiş iki depremin ardından tüm Türkiye olarak çok acı günler geçiriyoruz. Bu acı olayların bir daha yaşanmaması için ise yapılacaklar oldukça net. Umarız Türkiye olarak biz de kısa süre içerisinde deprem konusunda Japonya'nın seviyesine ulaşabiliriz.

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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

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