Japon otomotiv devi müjdeyi verdi!

Nissan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de düzenlediği etkinlikte dünyanın en popüler SUV modellerinden Qashqai'nin elektrikten güç alan yeni versiyonlarını tanıttı. Şirketin Türkiye CEO'su Charbel Abi Ghanem ile Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila da geleceğe dair olumlu hedeflerini paylaştı. Öyle ki Nissan, Türkiye'de yerli üretim sürecini de başlatabilir.

Nissan, Türkiye'de yerli üretim yapabileceğini açıkladı!

Nissan ile Renault arasında bir süredir organik bağ bulunuyor. Bunun neticesinde birlikte geliştirilen otomobilleri görüyoruz. Bu kimi zaman iç ve dış tasarım kimi zaman da motor ve diğer parçalarda karşımıza çıkıyor.

Renault- Nissan ortaklığında perde arkasında kaldığı için pek bilinmeyen Mitsubishi de bulunuyor. Tabii önümüzdeki yıllarda biraz daha göz önünde olacak. Zira Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasında Mitsubishi Colt'un üretimi de gerçekleştirilecek.

Sıfır otomobil satışı durdu!

Dolayısıyla Nissan da Türkiye'de yerli üretim yapma fikrine sıcak bakıyor. Her ne kadar şirketin 2022 planları arasında böyle bir adım olmasa da Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila şunları söyledi:

"Bizim Türkiye'ye doğrudan bir yatırım planımız yok. Fakat, ilerleyen dönemde Nissan da Mitsubishi gibi bir adım atabilir."

Nissan Türkiye CEO'su Charbel Abi Ghanem de şunları söyledi:

"İlk defa Türkiye'de bulunuyorum. Açıkçası bu kadar dalgalı bir pazar görmedim. ÖTV'nin ne olacağını ya da dövizde dalgalanmanın nasıl olacağını öngöremiyoruz. Bu yüzden öngörmeye de çalışmıyoruz. Duruma hızlı ve çevik bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu sayede de yönetilmeyecek şeyleri kontrol altında tutmuş oluyoruz. Türkiye, Nissan açısından çok önemli bir ülke ve Avrupa'nın bir parçası olarak görülüyor."

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