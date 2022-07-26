James Webb rekor üstüne rekor kırıyor!

Sadece bir hafta önce James Webb Uzay Teleskobu tarafından şimdiye kadar görülen "en eski galaksi" bulunmuştu. GLASS-z13 adı verilen galaksi şimdiye kadar bize en uzak olan galaksi olarak tarihe geçmişti. Ancak uzaya gönderilen en güçlü teleskop olan James Webb, sınırları bir kere daha zorlayıp yeni galaksiler ortaya koymaya başladı bile.

James Webb Uzay Teleskobu rekor üstüne rekor kırıyor

Pazartesi günü yayınlanan bir dizi yeni makalede, gökbilimciler GL-z13'ten bile daha uzakta olabilecek galaksileri ortaya koydu. Henüz üzerinden 1 hafta geçmişken, çok daha uzak galaksilerin bulunması devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu'nun gücünün de bir kanıtı niteliğinde.

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James Webb Teleskobu'ndan gelen veriler bilim insanlarının eline geçer geçmez uzak galaksiler için yeni çalışmalar başladı. James Webb, kızılötesi ışık teknolojisi sayesinde uzak galaksileri Hubble Teleskobu'na göre çok daha iyi gözlemleyebiliyor. Hubble ise gözlem yapmak için görünür spektrumları kullanıyor.

Evrendeki en eski galaksilerden gelen görünür ışıklar zamanla form değiştirmiştir. Evren büyük patlamadan bu yana genişlediği için ışığın dalga boyları uzar. Gözlerimizle görebildiğimiz ışık kırmızı dalga boyuna doğru kayar. James Webb de kızılötesi ışınları yakalamak için özel olarak tasarlandığı için bu alanda çok daha öne çıkıyor.

Gökbilimciler ışıkların kırmızıya dönmesini z ile gösteriyor. Daha yüksek z değerleri, esasen zamanda geriye dönük bir bakışı temsil ediyor. Örneğin, z değerinin 1 olduğu durumlar yaklaşık olarak 7.7 milyar yıl öncesine karşılık gelirken, z değeri 10 olduğunda ise yaklaşık 13.2 milyar yıl öncesine bakıyor oluyoruz.

arXiv'e yüklenen makalelerde, en az üç tanesi 16'dan büyük z değerine sahip yeni galaksiler bulunuyor. Bu değer de yaklaşık 13,6 milyar yıl öncesine karşılık geliyor. Z değeri 16.7 olan bir galaksi ise şimdiye kadarki en uzak gökada olabilir. Bu da James Webb Teleskobu tarafından kırılan yeni bir rekora işaret ediyor.

Büyük Patlama'dan yaklaşık 250 milyon yıl sonrasına işaret eden yeni galaksi hakkında araştırmalar şu an için devam ediyor. Yeni keşifler ışığında GL-z13 en uzak galaksi olma tahtında sadece 1 hafta oturacak gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen dönemde James Webb Uzay Teleskobu bizlere başka hangi galaksileri gösterecek?

Peki siz James Webb ve kırdığı rekor hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.