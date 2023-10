İzmir'de Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Logistech– 2. Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nda, lojistik sektöründe gelişen teknolojiler, uygulamalar ve gençliğin sektördeki vizyonu konuşuldu.

"Lojistikte Gençlik, Teknoloji ve Güvenlik Vizyonları" adlı oturumun moderatörlüğü The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye Üyesi, Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Ketenci tarafından gerçekleştirildi. Oturuma CILT Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ezgi Yurdakul, CILT Türkiye Üyesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Danışmanı İhsan Küllük, CILT Türkiye Üyesi G4S Türkiye Ceo'su Kağan Gümüş, konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Ayşegül Ketenci, lojistik sektörünün küresel olarak teknolojiyle bağlantısı ve bu konuda gençlerin sektöre kattığı yenilikler ile Logistech Fuarı'nın tüm bu gelişmelere olan etkisine dikkat çekti. Ketenci, "Bu yıl 2.'si düzenlenen Logistech Fuarı'nın ne kadar büyüdüğünü geliştiğini görebiliyorum. Bugün burada gençlik, yeni jenerasyondan ve onların en fazla ilgisini çeken yeni nesil teknoloji ve bu teknolojinin lojistik sektörüne olan etkilerinden, tedarik zincirinden ve entegre güvenlik sistemlerinden söz edeceğiz" dedi.

Avukat Ezgi Yurdakul, CILT hakkında "1919 yılında kurulan CILT, lojistik ve taşımacılık sektöründe dünyanın en önde gelen, 104 yıllık bir geçmişe ve global bir vizyona sahip sürdürülebilir bir kuruluş. Dünyanın 40 ülkesinde 40 bin üyesi olan bu sivil toplum kuruluşunun amacı; lojistik ve taşımacılık şirketlerinin geleceğini şekillendirmek, desteklemek ve yeni bir vizyon kazandırmak. CILT Türkiye Şubesi, Türkiye genelinde mevcut toplam 135 yabancı sivil toplum kuruluşu arasında şube statüsü alabilen 19 kuruluştan birisi oldu" diye konuştu.

Yurdakul, gençlerin lojistik sektöründeki kariyerleri için geliştirdikleri CILT Next Generation vizyonu hakkında da bilgi verdi.

Tedarik Zinciri Danışmanı İhsan Küllük, günümüzde, lojistikte teknoloji neden bu kadar önemli, teknoloji, inovasyon, otomasyon ve sürdürülebilirlik neden bu kadar önemli sorularının cevaplarını anlatacağını söyledi. Küllük, "Lojistik sektörü 1910 yıllarından, 2000'li yıllara kadar yavaş yavaş hatta aynı eğride gelişmiştir. Ancak son 10 yılda tüm sektörlerde kullanılan ve lojistik sektöründe de sürekli ve yaygınlaşarak kullanılan en önemli araçlar, ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Bulut teknolojisi, büyük veri, arttırılmış gerçeklik, robotik sistemler, simülasyon, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi. Yani 90 yıldaki tüm gelişmeler son 10 yılda teknolojinin gelişmesiyle sektöre büyük ivme kazandırdı. Burada amaç, kar elde etmek, ancak kar elde ederken uygun iş gücünü doğru yerde, doğru zamanda kullanmak ve az girdi ile çok verim almak, hacmi küçültüp hızı arttırmak. Pandemi ile birlikte özellikle işin hacmi, taşıma sistemleri, hız gibi pek çok faktör taşımacılık ve lojistik sektörünün yeniden şekillenmesine neden oldu" dedi.

G4S Türkiye CEO'su Kağan Gümüş de lojistikte entegre güvenlik sistemleri ve şirketlerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, 'Lojistik sektörü hızla büyüyor ve gelişiyor. Bununla birlikte sorunlar ve riskler de büyüyor. Biz de geçmiş tecrübeler ve elimizdeki çözümlerle tam da bu konuda odak noktası oluyoruz" ifadelerini kullandı.