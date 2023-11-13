İsveçli elektrikli araç üreticisi Polestar, Çin pazarında büyük fırsatlar arıyor

İsveçli elektrikli araç üreticisi Polestar'ın CEO'su Thomas Ingenlath, şirketin Çin ile teknolojik işbirliğini artırmayı umduğunu ve Çin pazarında daha büyük fırsatlar aradığını söyledi. Ingenlath, Çin'deki inovasyon hızının yüksek olduğunu ve Çin pazarının farklı bir deneyim ve dijital entegrasyon talep ettiğini belirtti.

Dosya Boyutu: 103.30MB

ÇEKİM TARİHİ: 11 KASIM 2023

TARİH: 13 Kasım 2023

KATEGORİ: Teknoloji

1. İnovasyon gösterim etkinliğinden çeşitli görüntüler

3. Etkinlikten çeşitli görüntüler

İsveçli elektrikli araç üreticisi Polestar'ın CEO'su Thomas Ingenlath, şirketin Çin ile teknolojik işbirliğini artırmayı umduğunu ve Çin pazarında daha büyük fırsatlar aradığını söyledi.

Perşembe günü Los Angeles'ta düzenlenen inovasyon tanıtım etkinliğinde Xinhua ile söyleşi yapan Ingenlath, "Herhangi bir pazarla kıyaslandığında Çin'deki inovasyon hızı hayal edemeyeceğiniz kadar yüksek. Çin, müşterilerin otomobillerinde tamamen farklı bir deneyim ve dijital entegrasyon talep ettiği bir pazar. Çin'deki bu talep, dünyanın herhangi bir yerindekinden daha fazla" dedi.

CEO, "Çin'de bizim için büyük bir fırsat mevcut. Ancak aynı zamanda Avrupalı bir markanın hem kültürel hem de teknolojik açıdan başarılı olması için en zorlu pazarlardan biri" şeklinde konuştu.

Genel merkezi İsveç'in Göteborg kentinde bulunan Polestar, sürdürülebilir mobiliteye geçişi hızlandırmak için elektrikli otomobillerinde tasarım ve teknolojiyi kullanmaya kararlı.

Şirkete ait elektrikli araçlar küresel olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'teki 27 pazarda mevcut.

Marka, gösterim etkinliğinde Polestar 3, Polestar 4, Polestar 5, Polestar Precept, Polestar Elektrikli Üstü Açık Otomobil ve Polestar Synergy de dahil olmak üzere gelecek tüm modellerini sergiledi. Konuklar en yeni modelleri test etme şansı buldu.

"Doğrusu Çin en başından beri tarihimizin çok güçlü ve önemli bir parçası oldu ve öyle olmaya da devam edecek."

Çin'in dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli araç pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Ingenlath, büyük yetkinlik, kalite, güvenilirlik ve büyük tedarik zinciri tabanı nedeniyle Çin pazarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Polestar, teknoloji platformunu Çin'de satılan Polestar otomobilleri için sorunsuz bir işletim sistemine dönüştürmek üzere Çinli teknoloji şirketi DreamSmart Group ile ortaklık kurdu. Araç içi uygulamalar, akış hizmetleri ve akıllı araç yazılımı gibi alanlar bu kapsamda yer alıyor.

Ingenlath, "Ortaklık, Polestar'ın tasarım ve müşteri deneyimi alanındaki güçlü yönleri ile DreamSmart'ın mobil teknolojiler ve yazılım mühendisliği alanındaki güçlü yönlerini bir araya getirmek için bir fırsat oldu" dedi.

Çin'in kalkınmasına güvenini dile getiren CEO, Çin ekonomisinin "yüksek direncine" ve ülkenin ilerleme isteğine vurgu yaptı.

İklim değişikliğini dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olarak niteleyen Ingenlath, bu zorluğun üstesinden gelmek ve "fosilsiz sanayi" hedefine ulaşmak için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Küresel sorunlarla ancak küresel çözümler getirilerek mücadele edilebilir" diyen Ingenlath, yeşil enerjinin kişisel ulaşım ve daha sağlıklı bir çevre için en iyi çözüm olduğunu ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor. (XHTV)