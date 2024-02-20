iPhone 16 Tasarımı Sızdırıldı: İşte Detaylar

Apple, son birkaç yıldır tanıttığı iPhone'larda tasarım açısından göze çarpan bir değişiklik olmadığı için eleştiri topluyor. Bu bağlamda şirketin artık bir değişiklik yapması bekleniyor. Son gelişmelerse bu sene tanıtılacak iPhone 16 serisinin istenildiği gibi farklı bir tasarımla karşımıza çıkacağını gösteriyor. İşte iPhone 16 tasarımı…

iPhone 16 tasarımı nasıl olacak?

iPhone 16 serisi ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdırıldı. Bu bilgiler arasında serideki standart modelin nasıl bir tasarıma sahip olacağı da vardı. Apple analisti Majin Bu tarafından kısa süre önce paylaşılan bilgilerse iPhone 16'nın üretim kalıpları ve maketini ortaya koydu.

iPhone 16 molds and mockups pic.twitter.com/jG5CV8u7g9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 18, 2024

Şirketin üretim aşamasında kullanacağı iPhone 16 maketi ve kalıbı, internete sızdırıldı. Yukarıdan ulaşabileceğiniz görsellere baktığımızda modelin selefinin aksine dikey kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. Yakın zamanda farklı kaynaklar tarafından sızdırılan bilgiler de bu tasarım detayını destekliyor. Geçen sene tanıtılan iPhone 15'teki kameralar çapraz şekilde duruyordu.

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Tabii bu sızıntı, iPhone 16'nın kesin olarak bu tasarımla piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor. Zira Apple'ın tasarım üzerinde değişiklik yapma ihtimali yok değil. Bu noktada asıl tasarımı görebilmek için modelin tanıtılmasını beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Daha önce sızan detaylara göre iPhone 16 modeli, 3561 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak. Bununla beraber 1/1.14 inç ana kamera ile gelecek. Bu kuruluma periskop telefoto lens de eşlik edecek. iPhone 16'nın Apple A17 işlemcisinden güç alacağı da sızan bilgiler arasında.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.