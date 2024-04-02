Apple, geçen sene iPhone 15 serisini tanıtarak akıllı telefon pazarında bir kez daha dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Şimdi ise gözler, iPhone 16 serisine çevrildi. Yeni modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Son olarak batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

iPhone 16 modellerinin batarya kapasiteleri sızdı!

Her yıl piyasaya sürülen yeni iPhone modelleri, genellikle batarya kapasitelerinde büyük bir artış olmadan uzun süreli kullanım imkanı sunmaya devam ediyor. Son sızıntıya göre iPhone 16 serisi de bu geleneği bozmayacak ve batarya kapasitesinde önemli bir artış sunmayacak. Ancak bu, serinin bir modeli için geçerli olmayacak.

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16, 3.561 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bu değer, iPhone 15'te 3.349 mAh idi. Buna göre yüzde 6 oranında bir artış olacağını söyleyebiliriz.

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iPhone 16 Plus'taki batarya ise 4.006 mAh olacak. Bu değer iPhone 15 Plus modelinde 4.383 mAh idi. Buna göre yüzde 8 seviyesinde düşeceğini söyleyebilmek mümkün. Öte yandan iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri ise sırasıyla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerinde bataryalardan güç çekecek. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, 3.274 mAh ve 4.442 mAh'di. Buna göre sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 oranında artış söz konusu.

İddia edilen batarya değerleri şu şekilde sıralandı;

ModelBatarya Kapasitesi (mAh) iPhone 163.561 mAh (+6%)iPhone 16 Plus4.006 mAh (-8%)iPhone 16 Pro3.355 mAh (+2%)iPhone 16 Pro Max4.676 mAh (+5%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.