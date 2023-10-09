iPhone 15 Plus İncelemesi

Apple'ın merakla beklenen Wonderlust etkinliğinde tanıtılan iPhone 15 Plus modeli derinlemesine inceleniyor. Özellikleri ve yenilikleriyle dikkat çeken bu akıllı telefon hakkında detaylı bilgi veriliyor.

Apple'ın merakla beklenen Wonderlust etkinliği kısa süre önce gerçekleşti. Marka, bu etkinlikte Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin yanı sıra yılın en beklenen akıllı telefonları arasında yer alan iPhone 15 serisini de tanıttı. Peki serideki Plus modeli neler sunuyor? iPhone 15 Plus inceleme sizlerle.

iPhone 15 Plus derinlemesine inceleme!

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ShiftDelete.Net'ten Hakkı Alkan'ın da katıldığı Apple etkinliğinde sahne alan iPhone 15 Plus modeli, serinin ortancası olarak dikkat çekmeyi başardı. Standart modeli tercih etmeyen fakat aynı zamanda Pro da istemeyen kullanıcıların tercihi olabilecek cihaz, özellikleri ile ilgi odağı oldu.

iPhone 15 Plus modeli, selefi gibi 6.7 inç boyutunda ve 1284 x 2778 piksel çözünürlüğünde Ceramic Shild ile korunan Super Retina XDR OLED ekrana sahip. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 2.000 nit parlaklık sunuyor.

Bu ekrandaki en göze çarpan değişiklik, çentiğin yerine Dynamic Island gelmesi. Apple'ın iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri ile hayatımıza soktuğu ve Android akıllı telefon üreticileri başta olmak üzere pek çok markanın dikkatini çeken Dynamic Island, uygulamalardan gelen bildirimleri göstermeye yarayan bir tasarımdır.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen iPhone 14 Plus'a konulmayan Dynamic Island, bu yıl tanıtılan Plus modeli ile birlikte bütün seride yer aldı. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Dynamic Island, bildirime göre farklı bir şekil alabilir.

iPhone 15 Plus modeli, işlemci bakımından selefine göre önemli bir yükseltme içerdi. Öyle ki iPhone 14 Plus'ın kalbinde Apple imzası taşıyan A15 Bionic bulunuyorken, yeni akıllı telefon ise A16 Bionic'ten güç alıyor. Bu işlemci, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçti.

Apple tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 15 Plus işlemcisi A16 Bionic, yüzde 20 daha az güç kullanan iki yüksek performanslı çekirdeğe sahip. Ayrıca önceki nesle göre önemli bir verimlilik artışı mevcut.

f/1.9 diyafram aralığında 12 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan iPhone 15 Plus, arka kasasında ise 48 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera şeklinde ikili kuruluma ev sahipliği yapıyor. Ana kamera ile 4K çözünürlükte sinematik modda çekim yapılabiliyor.

iPhone 15 Plus, daha önce sızan bilgilerde olduğu gibi 4,383 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihaz, bu batarya ile bütün bir gün boyunca kullanım sunabiliyor.

Avrupa Birliği Parlamentosu; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri teknolojik aletlerin birbirlerinden farklı port yuvasına sahip olması durumunun çevresel atıkların artmasına neden olduğu için geçtiğimiz yıllarda elektronik cihazlarda tek tip giriş yerleştirilmesine karar verdi.

Bu karara göre elektronik ürün üreticilerine gerekli değişiklikleri yapması için 2024 yılının sonuna kadar süre verildi. Durum bu olunca gözler, uzun yıllardır Lightning giriş kullanan Apple'a döndü. Zira marka USB Type-C portuna geçiş yapmazsa Avrupa'da telefon ve tablet satışı yapamayacaktı.

Apple ise önemli bir pazarı kaybetmemek için bu karara uymak mecburiyetinde kaldı. Böylelikle iPhone 15 Plus modeli, USB Type-C port yuvası ile birlikte geldi. Tabii bu pek de sürpriz karşılanmadı çünkü uzun bir süredir ortaya çıkan sızıntıları bu beklentiyi destekliyordu.

iPhone 14 ile hayatımıza giren uydu üzerinden acil yardım isteme özelliği, iPhone 15 serisinde de yerini aldı. Hayati önem taşıyan bu teknoloji; mahsur kalma, yaralanma veya genel tabirle yardıma ihtiyacınız olduğunuz zaman uydu üzerinden acil servisler ile iletişime geçmenize olanak sunuyor.

Uydu üzerinden Acil SOS özelliğinin şu anda Türkiye'de mevcut olmadığını belirtelim. ABD ve birkaç ülkede bulunuyor. Yakın zamanda ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.