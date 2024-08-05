Üye Girişi
Haberler

Instagram açılıyor mu? Kritik görüşme başladı, Bakan'dan olumlu bir mesaj var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasındaki görüşme başladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) popüler sosyal medya platformu Instagram'a uyguladığı erişim engeli sürüyor.

Cuma gününden bu yana erişime kapalı olan Instagram'ın açılması içinse bugün önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Masada BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri var.

URALOĞLU: TALEPLERİMİZ KARŞILANIRSA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANABİLİR

Görüşmeyle öncesi açıklama yapan Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetti; "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu sosyal medya platformu yetkilileriyle görüşecek

TÜRKİYE'DE 57 MİLYON KULLANICISI VAR

Instagram aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla Facebook ve YouTube'un arından dünya genelinde en fazla kullanılan platform. Türkiye 57,1 milyon kullanıcısıyla, dünyada en fazla instagram kullanan beşinci ülke.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

ulaştırma ve altyapı bakanlığı Sosyal Medya Instagram Türkiye Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

 Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

 Tavanı çöken hastanedeki facia böyle görüntülendi: Bebekler var orada ya

Tavanı çöken hastanedeki facia böyle görüntülendi: Bebekler var orada ya

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler
500

Yorumlar (40)

mehmet istek:

ya kardeşim hem parayok deniyor hemde bu platform üzrinden milyarlarca dolar alış veriş yapılıyor günlük türk ekonomisini neden bu kadar zarara uğratıyorsunuz , bir hamas teröristi için öldü gütti orta doğuda terisit bitmez biri gider diğieri gelir onundan gelişemiyoır lar hep 600 lerde kalma kafa gelişenlerde rahatlar

122
176
yanıtYanıtla
mehmet yıldırım:

ekonomiye ne katkısı var vergisiz satışların

yanıt68
yanıt31
Serkan Şenol:

Zarar evet ama kayıt dışı. Yani sahibine zarar

yanıt47
yanıt10
İlhan Fırat:

Vergilerin ekonomiye mi katkısı var , saraya mı ?

yanıt3
yanıt4
Abuzer Sever:

Kapatın gitsin, neyin peşindesiniz? Kime ne faydası var bu Instagram'ın?

158
126
yanıtYanıtla
Civan arda Çekim:

Abuzer abuzerlik yapma makarna yemeye devam et

yanıt124
yanıt96
Orion Onion:

Hacı sen çikolata pasta sevmiyorsan onu da bi daha üretmesinler

yanıt32
yanıt13
Vahab Yılmaz:

Bence yasak kalktıktan sonra gençler bi kurban kessinler çünkü psikolojileri bozulmuş bunalıma girmişler????

60
47
yanıtYanıtla
Sessiz Sessizz:

Bi instagram yasagi ile genclerin psikolojisi bozuluyorsa tek lafim beter olsun olur.

yanıt86
yanıt42
Cemal Saatci:

Herkes sizin gibi kullanmıyor bu mecraları ordan ticaretimizdeyiz para kazanıp o para ile vergi ödüyoruz.. seninde fabrikan, işyerin. gelir kaynağın kapanıp işsiz kalırsın aniden bir gün o zaman anlarsın. Boş konuşmayın..

yanıt69
yanıt42
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title