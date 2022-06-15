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İki Gezegen Keşfeden Türk: "Yeni Bir Keşif İhtimali Var"

Space Mag Türkiye - Teknoloji
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İki Gezegen Keşfeden Türk: 'Yeni Bir Keşif İhtimali Var'

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan Esmer, uzayda buldukları gezegenlerle ilgili bilgi verdi.

"Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti" başlıklı haberi görmüşsünüzdür... İşte Kepler 451-c ve Kepler 451-d adı verilen iki gezegeni keşfeden Esmer, Ergül'e konuştu.

YÖRÜNGE ÇALIŞIYOR

Esmer, müjde verdi:

"Şu an benim yoğunlaştığım Kepler 451 gibi yerlerde gezegenlerin yörüngesi mi…"

"Heyecan yaratayım o zaman. Bir keşfin olma ihtimali var."

İNSANLIK VENÜS'E ÜÇ UZAY SONDASI GÖNDERECEK

OSURUK KOKAN GEZEGEN HANGİSİ?

Space Mag Türkiye / Teknoloji

Ankara Üniversitesi Teknoloji Haberler

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