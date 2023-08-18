Hyundai, EV konsept modeli N Vision 74 ile Reddot Yılın Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca Hyundai Bilgi Eğlence Ekranı ve Hyundai Sans UI font ailesi de ödül aldı.

Hyundai, Red Dot Tasarım Ödülleri'nden 3 farklı ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, EV konsept modeli N Vision 74 ile "Reddot Yılın Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. Organizasyon, Hyundai Bilgi Eğlence Ekranı ve Hyundai Sans UI font ailesine de ödül vererek tasarımlarını övdü.

N Vision 74 konsept model, "Red Dot Mobilite ve Taşımacılık" kategorisinde ilgi çekici tasarımıyla ödül aldı. Yüksek performanslı hidrojen elektrikli hibrit araç, markanın geçmişini, bugününü ve geleceğini temsil ederken, Hyundai'nin tasarım vizyonunu en iyi şekilde gözler önüne seriyor.

Bir konsept otomobilden daha fazlası olan N Vision 74, motor sporlarından ilham alan teknolojileri seri üretim modellere uygulamadan önce araştırma, geliştirme ve test aşamasında kullanılıyor. N Vision 74, Hyundai'nin 1974'te sunduğu Pony Coupe konseptinin tasarımından ilham alarak geliştirildi.

Araç içi ekrana tasarım ödülü

Hyundai, ayrıca bağlantılı araç navigasyon ve bilgi-eğlence sistemi (ccNC) ve dijital yazı tipiyle de ödül alarak Red Dot 2023'e damgasını vurdu.

"Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" kategorisinde değerlendirilen bilgi-eğlence sistemi, Hyundai'nin tamamen yeni bir tasarım sistemi olarak öne çıkıyor. Doğada var olan yatay çizgilerin küçük grafik bileşenlerle birleşmesini simgeleyen bu ekran, sade ve düz grafik stilini kullanıyor. Bu grafik teması, ekranlar arasındaki tutarlılık da dahil olmak üzere aracın iç ve dış tasarımlarıyla mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Araç sürüş sırasında kullanımı kolaylaştırmak için daha net bir şekilde dizayn edilen ekran, hem görünürlük hem de erişilebilirlik açısından endüstri liderleri tarafından ödülle taçlandırıldı.

"Tipografi" kategorisinde de ödül aldı

"Tipografi" kategorisinde de ödül alan Hyundai, global yazı tipi Sans UI ile de tasarımda dikkat çekmeye devam ediyor. Hyundai'nin yeni nesil mobilite kullanıcı deneyimi için geliştirdiği bu dijital yazı tipi, hem estetik hem de okunabilirlik açısından marka kimliğine önemli şekilde katkıda bulunuyor.

Hyundai Sans UI, şirketin global marka yazı karakteri Hyundai Sans'ın biçimlendirici tasarım özellikleri baz alınarak geliştirilirken, sürüş esnasında optimum okunabilirlik amaçlıyor.