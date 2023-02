House of the Dragon 2. sezon tarihi belli oldu!

Game of Thrones evrenine yeni bir pencere açan House of the Dragon dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yılın ekim ayında sinemaseverler için üzücü sonlar peş peşe geldi. Önce Amazon Prime Video'nun tartışmalara konu olan dizisi Lord Of The Rings: Rings Of Power, ardından House of the Dragon sezon finali yaptı. Daha sonra her ikisi de 2. sezon için uzun soluklu bir ara vereceğini açıkladı. Bugün ise Hbo'dan House of the Dragon 2. sezon tarihi geldi.

House of the Dragon 2. sezon tanıtımı Haziran 2024'ten sonra yapılacak!

Game Of Thrones dizinin senarist koltuğunda o evrenin yaratıcısı değil, başka isimler söz sahibi olduğu için finaline birçok kişi tarafından ağır eleştiri yapıldı. Fakat bu sefer ipler George R. R. Martin'in elinde.

Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümlerine-1. sezonuna baktığımızda en kısa bölümün 50 dakikanın üzerinde, en uzun olanın ise 70 dakikanın altında olduğunu görüyoruz. Yani ortalama olarak bölümlerin 1 saat civarı sürdüğünü söyleyebiliriz.

George R. R. Martin, tıpkı ilk sezonda olduğu gibi dizinin tüm sezonlarının 10 bölümden oluşacağını söyledi. Tahmini olarak da yine bölüm başı 1 saat gibi bir süre bizleri bekliyor olacak. Ancak sezon sayısı hayranları biraz üzdü.

Martin, diziyi 4 sezon yapmayı planladıklarını ve bir aksama olmaması halinde 2025 yılında final yapacaklarını söyledi. Yani toplamda 40 saat civarı izleme süresine sahip olacak 40 bölümden oluşacak. Bu aslında normal bir dizi için iyi bir süre. Fakat aksaklıklar şimdiden baş göstermeye başladı.

Zira HBO tarafından bugün yapılan açıklamada House of the Dragon 2. sezon tanıtımının Haziran 2024'ten sonra yapılacağı söylendi. Bu da şimdiden proje takviminin 1 yıl sarktığı anlamına geliyor. Yine de bunun bir son olmayacağını biliyoruz.

Zira Kuzey'in kısa süreli de olsa son kralı ve Yedi Krallık tahtının gerçek varisi olan, finalde ise sürgün edildiği için Duvar'ın ötesine giden Jon Snow/Aegon Targaryen için yeni bir dizi gelecek. Dolayısıyla takvime tekrar uymak istiyorlarsa biri bitmeden diğeri başlayabilir.

