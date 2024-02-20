Hindistan, E-cüzdan hizmetini süresiz olarak kaldırıyor

Hindistan hükümeti, yaşanan son olaylardan sonra E-cüzdan hizmetini süresiz olarak kaldırmaya karar verdi. Bunun sebebi ise, bu hizmeti veren bankanın kara para aklama vakalarındaki ihmalleri olarak gösteriliyor.

Paytm adı verilen banka, bundan böyle aktif işlem yapamayacak ve E-cüzdan hesaplarına herhangi bir para yükleyemeyecek. Ancak kullanıcılar hesaplarına artık yükleme yapamasa da, hali hazırda mevcut olan parayı harcayabilecekler. İşte detaylar…

Hindistan, E-cüzdan hizmetini yasaklıyor!

Fakat 300 milyondan fazla kişiye ulaşan bir hizmetin bu kadar kısa süre içinde yasaklanması, ülkedeki birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Normal vatandaşların yanında Hintli şirketlerin de yurt içindeki ve yurt dışındaki finansal faaliyetlerini oldukça olumsuz etkileyecek bu gelişme, gündem olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Hintli E-cüzdan kullanıcıları, Paytm bankasının yaptığı hatanın bedelinin kendilerine ödetildiğini iddia ediyor. Günümüzde E-cüzdan hizmeti, birçok kişinin hayatında önemli yer tutmakta. Paytm CEO'su Vijay Shekhar Sharma ise müşterilerine hizmet veremedikleri için oldukça üzgün olduğunu, ancak durumu tersine çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve Hindistan'ın dijital finans macerasında en ön sırada olmaya devam etmek istediklerini açıkladı.

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Fakat Sharma'nın bu dileğinin gerçek olması en azından yakın dönemde pek mümkün görünmüyor. Hindistan hükümeti ise kara para aklama olayını bahane ederek dijital finans sektörünü baltalamakla suçlanıyor. Çünkü birçok hükümetin, internet üzerindeki maddi alışverişi kendileri kontrol edememelerinden ötürü büyük rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Ancak bu iddialar karşısında, Hindistan'ın E-cüzdan hizmetini başka bir banka aracılığıyla tekrar kullanıma sunup sunmayacağı şu an için belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hindistan'ın verdiği karar doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.