Güney Kore, kuş çarpması nedeniyle bir F-35 savaş uçağını emekli etmek zorunda kaldı

Havacılık tarihinde -keşke yaşanmasaydı- birçok acil durum senaryosu ve kaza senaryoları yaşandı. Bu konuda yaşanan birçok senaryoda ciddi yaralanmalar ve ölümler yaşandı ancak bir de sürekli yaşanan durumlar var. Bunlardan en çok bilineni de kuş çarpması veya motora kuş girmesi. Önemsiz sayılabilecek bu senaryo bir F-35 savaş uçağını emekliye ayırdı desek inanır mısınız? İşte detaylar…

Güney Kore kuş çarpması yüzünden bir F-35 savaş uçağını emekli etmek zorunda kaldı!

Kuş çarpması veya motora kuş girmesi gibi durumlar havacılık tarihinde sıkça yaşanan olaylardan biri. Özellikle yolcu uçaklarında sık görülen bu durum aslında kuşun kızarmış bir et parçası şeklinde motordan çıkması ile son buluyor. Yani aslında uçaklardaki jet motorları o kadar güçlü ve sağlam pervanelere sahipler ki kuş çarpması durumunda aslında kuşlar pervaneler tarafından kesiliyor ve motora zarar vermiyorlar.

Bu durumda her ne kadar bir canlının zarar görmesi tatsız ve can sıkıcı bir durum olsa da havadaki yüzlerce kişinin canının tehlikeye girmemesi de bir o kadar sevindirici. Ancak her zaman bu durum kolayca atlatılamıyor zira bazı durumlarda bir sürüye çarpılıyor ve bu durum motorda ciddi zararlara yol açabiliyor. Bu sebeple uçaklar irtifalarını ve rotalarını kuş sürüsü gibi etmenlere göre de ayarlıyor.

Konuyla ilgili kısma gelirsek aynı durum Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35'in de başına geldi. Ocak 2022'de gerçekleştirilen bir eğitim seansı sırasında yaşanan olayda uçağın sol tarafta bulunan soğutucu girişine bir kuş girmiş ve birçok önemli parçaya zarar vermişti. Uçağın pilotu bu durumda acil iniş istemiş ve gövde üzerine iniş yapmıştı.

Tabi bunların ardından uçak çöpe atılmak istenmedi. Zira Güney Kore bu olayın ardından 2023 yılında 25 adet daha F-35 satın almıştı ve 5,09 milyar dolar ödeme yapmıştı. Kısacası bu uçaklar oldukça pahalı oyuncaklar ve kimse çöpe atmak istemez. Ancak Güney Kore yaptığı onarım maliyeti hesabında uçağın tekrar havalanmasının 300 milyar dolara mal olacağını gördü. Bu sebeple de uçak mecburi olarak emekliye ayrıldı. Sağlam kalan parçalar ise Güney Kore için birer yedek parça deposu görevi görecek.

Kısacası emekli olan F-35 yerde yatacak ancak yedek parçaları diğer uçaklarla birlikte uçmaya devam edecek.