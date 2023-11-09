Son dönemlerde fabrika gibi üretim sahalarından en basit işletmelere kadar birçok alanda robotlaşma hareketleri görüyoruz. İşleri insan gücü yerine robot gücü ile çözmeye yoğunlaştığımız bugünlerde robotların güvenliklerini sorgulatacak elim kazalar da yaşanmıyor değil. Güney Kore'de bir fabrikada kolileri taşıma bandına yüklemekle görevli olan bir robot, amirini koli sanarak öldürdü.

Son dönemlerde fabrika gibi üretim sahalarından en basit işletmelere kadar birçok alanda robotlaşma hareketleri görüyoruz. İşleri insan gücü yerine robot gücü ile çözmeye yoğunlaştığımız bugünlerde robotların güvenliklerini sorgulatacak elim kazalar da yaşanmıyor değil. Bunlardan biri Güney Kore'de meydana geldi. Talihsiz adam amiri olduğu robot tarafından öldürüldü. İşte bir robot insan öldürdü haberi ve detayları…

Güney Kore'de robot cinayeti: Amirini öldürdü!

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre bir fabrikada kolileri kaldırıp taşıma bandına yüklemekle görevli olan robot bir amir tarafından kontrol ediliyordu. Buna görevi kolileri alıp gerekli yerlere nakil edilmesi için banda yüklemek olan robot amirini koli zannetti ve öldürdü.

Robot adamı koli sanarak tuttu ve banda doğru götürdü o esnada yaşanan talihsiz olayın ardından hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Konuyla ilgili gelen açıklamaysa amirin robotun sensörlerini denetlemek için o esnada yakınında olduğunu ve robotun bir anda çalışarak amirini koli sanarak aldığı yönünde.

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Polis kaynaklarından gelen bilgilere göreyse ismi açıklanmayan talihsiz adamı öldüren robot kolunun aslında 6 Kasım tarihinde test edileceğini fakat robotun arızalı olması sebebiyle testin ertelendiği belirtildi. Bahsi geçen kişi gece yarısında sensörleri tamir etmek isterken olay meydana geliyor. Robot kolu üreten firmaya da ayrı bir soruşturma açıldı.

Söz konusu üretim tesisinin sahibi olan Donggoseong Tarımsal İhracat Kompleksi'nden yetkililer, hassas ve güvenli sistemler kurulması için çağrıda bulundu. Bu olayın hemen öncesinde yaşanan ve yine Güney Kore'de meydana gelen bir olayda 50'li yaşlarındaki bir adam otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışırken orada kullanılan bir robot tarafından sıkıştırılmıştı. Neyseki adam ölmemiş ufak yaralar alarak olayı atlatmıştı.

Yaşanan son olayla birlikte akıllara "robot işçiler ne kadar güvenli" sorusu gelmeye başladı. Peki siz "bir robot insan öldürdü" haberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…