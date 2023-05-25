Güney Kore'de Dünya İklim Endüstrisi Fuarı Başladı

Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen Dünya İklim Endüstrisi Fuarı, küresel iklim, çevre ve enerji alanlarındaki en son teknolojilerin ve uygulamaların sergilendiği bir etkinlik olarak düzenleniyor. Fuar 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

BUSAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentindeki Busan Fuar ve Kongre Merkezi'nde (BEXCO) düzenlenen Dünya İklim Endüstrisi Fuarı (World Climate Industry Expo) kapsamında bir fotovoltaik modül prototipini inceleyen insanlar, 25 Mayıs 2023.

Dünya İklim Endüstrisi Fuarı, iklim krizi ile başa çıkmak için küresel iklim, çevre ve enerji alanlarındaki en son teknolojilerin ve uygulamaların sergilenmesi için fırsatlar sunuyor. Perşembe günü başlayan fuar 27 Mayıs'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)