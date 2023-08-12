Google Arama Uygulaması Yenileniyor

Google, Arama uygulamasının tasarımını güncelleyerek yeni bir arayüz test ediyor. Yeni tasarım, arama sonuçlarını daha iyi ayırt etmeyi sağlayan yuvarlatılmış köşelere sahip kartlar kullanıyor.

Google hizmetlerinin tasarımı yenilenmeye devam ediyor. Material You isimli görünümünü tüm araçlarına kazandırmaya çalışan Google, son olarak Arama uygulamasını elden geçirmeye başladı. Android uygulamasında arama kutucuklarının yeni bir görünüme kavuştuğu ortaya çıktı.

Google Arama kart tasarımına kavuşuyor

Google Arama uygulamasının Android sürümünde arama sonuçları için yeni bir kullanıcı arayüzü test ediliyor. Güncellenen tasarım, her bir arama sonucunu yuvarlatılmış köşelere sahip ayrı bir kartta gösteriyor. Bu tasarım değişikliği, arama sonuçlarını görsel olarak daha iyi ayırt edilmesini sağlıyor.

Yeni arayüz, Android için Google uygulamasının 14.31.19.29 sürümünü kullanan bazı kullanıcılar tarafından fark edildi. Ancak Google bunu tüm kullanıcılara sunmadı, bu da muhtemelen kullanıcı tepkisini ölçmek için testlerden biri olduğu anlamına geliyor.

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Kart tarzı arama sonuçları, şu anki liste tasarımına kıyasla daha düzenli ve modern bir görünüm kazandırıyor. Böylece bir arama sonucu altında farklı başlıklar listeleniyor ve aradığınız ifadeyi daha kolay şekilde bulmanızı sağlıyor.

Google, ürünlerindeki yeni tasarım ve özellikler için sık sık testler gerçekleştiriyor. Ancak bunun gibi testlerin kararlı sürüme gelme garantisi bulunmuyor. Örneğin bu yılın başlarında Google, uygulamadaki alt gezinme çubuğu için Material You tasarımını test etmiş, ancak tüm kullanıcılara açmamıştı.

Google Arama'nın güncellenmiş görünümü şimdilik yalnızca Android'de test ediliyor. Ancak Google, geniş çapta uygulamadan önce test kullanıcılarının geri bildirimlerine göre karar verecek.

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