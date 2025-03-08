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Colonist.io Kurucu Ortağı Göktuğ Yılmaz: 30'dan fazla başarısız girişimimiz oldu ama pes etmedik

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Colonist.io Kurucu Ortağı Göktuğ Yılmaz, Haberler.com'da girişimcilik ve dijital oyun sektörü üzerine konuştu. "30'dan fazla başarısız girişimimiz oldu, pes etmedik" diyen Yılmaz, girişimciliğin riskleri yönetme sanatı olduğunu vurguladı. Ayrıca, dijital oyunların sosyal etkisinin genellikle olumsuz olduğunu ve yapay zekanın insanlara daha fazla oyun oynama fırsatı sunacağını ifade etti.

Colonist.io Kurucu Ortağı Göktuğ Yılmaz, Haberler.com'a konuk olarak girişimcilik ve dijital oyun sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. 6,5 yıldır Colonist üzerinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, bugüne kadar 30'dan fazla başarısız girişim denemeleri olduğunu ancak pes etmeyerek yollarına devam ettiklerini söyledi. Dijital oyunların sosyal etkisinin genellikle olumsuz olduğunu dile getiren Yılmaz, yapay zekayla insanların daha az çalışıp oyun oynamaya daha çok vakit ayıracağını ifade etti.

"30'DAN FAZLA BAŞARISIZ GİRİŞİMİMİZ OLDU"

Girişimcilik sürecinin zorluklarından bahseden Göktuğ Yılmaz, "30'dan fazla başarısız girişimimiz oldu, pes etmedik" diyerek başarının sabır ve azim gerektirdiğini vurguladı. Şirketin tamamen uzaktan çalıştığını belirten Yılmaz, "Kurulduğumuzdan beri uzaktan çalışıyoruz" dedi.

Göktuğ Yılmaz: 30'dan Fazla Başarısız Girişimden Sonra Pes Etmedik

"GİRİŞİMCİLER REMOTE ŞİRKET KURMASIN"

Uzaktan çalışma modelinin avantajları kadar zorluklarının da olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Girişimciler Remote şirket kurmasın" diyerek iş yönetiminin sahada daha etkili olduğunu belirtti.

Göktuğ Yılmaz: 30'dan Fazla Başarısız Girişimden Sonra Pes Etmedik

"SEVMEDİĞİNİZ BİR SEKTÖRDE BAŞARILI OLMANIZ ÇOK ZOR"

Girişimciliğin en önemli unsurlarından birinin tutkuyla yapılan işler olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sevmediğiniz bir sektörde başarılı olmanız çok zor" diyerek doğru alan seçiminin kritik olduğunu söyledi.

"CATAN'A BENZER KUTU OYUNLARINI DİJİTALLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyun sektöründeki yeni projeleri hakkında da ipuçları veren Yılmaz, "Catan'a benzer başka tür kutu oyunlarını dijitalleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"YAPAY ZEKA, OYUN OYNAMAYA DAHA FAZLA VAKİT SAĞLAYACAK"

Gelecekte yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerine değinen Yılmaz, "Yapay zekayla birlikte insanlar daha az çalışmaya ihtiyaç duyacak, oyun oynamaya vakit kalacak" diyerek teknolojinin insan hayatına etkisini değerlendirdi.

"DİJİTAL OYUNLARDA PARA KAZANILIYOR AMA EN İYİ KAZANILACAK ALAN DEĞİL"

Oyun sektörünün ekonomik boyutuna da değinen Yılmaz, "Dijital oyunlarda para kazanılıyor ama en iyi para kazanılacak alan değil" diyerek yatırımcıları farklı sektörleri değerlendirmeye davet etti.

Göktuğ Yılmaz: 30'dan Fazla Başarısız Girişimden Sonra Pes Etmedik

"TÜRKİYE, MOBİL OYUN SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Türkiye'nin oyun sektöründeki yerini değerlendiren Yılmaz, "Türkiye oyunda özellikle mobil sektörde dünyanın en iyilerinden biri" dedi.

"DİJİTAL OYUNLARIN SOSYAL ETKİSİ GENELLİKLE NEGATİF"

Dijital oyunların bireyler ve toplum üzerindeki etkisini yorumlayan Yılmaz, "Dijital oyunların, genel olarak teknolojinin sosyal etkisi negatif oluyor" diyerek bu alanda bilinçlenmenin önemli olduğunu vurguladı.

Colonist.io Kurucu Ortağı Göktuğ Yılmaz: 30'dan fazla başarısız girişimimiz oldu ama pes etmedik
Haberler.com / Melis Yaşar - Teknoloji
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