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GMoca Türkiye etkinliği, İstanbul'da web3 devrimini hızlandıran buluşmaya ev sahipliği yaptı

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GMoca TÜRKİYE etkinliği, 7 Şubat 2025'te İstanbul'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz ortaklığında düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin Web3 ekosistemindeki potansiyelini gözler önüne serdi. Etkinlik, sektörden liderlerin katılımıyla işbirlikleri ve yeni fırsatlar sundu, Türkiye'nin Web3 inovasyon merkezi olma yolunda önemli bir adım attı.

Türkiye'de Web3 devrimini hızlandırmak amacıyla Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz ortaklığıyla düzenlenen GMoca TÜRKİYE etkinliği, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin Web3 ekosistemindeki potansiyelini tüm dünyaya gösteren etkinlik, sektör profesyonelleri, geliştiriciler, yatırımcılar ve medya temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

Yüzlerce katılımcının yer aldığı etkinlik, Web3 teknolojilerinin geleceğini şekillendiren önemli paneller, atölyeler ve networking oturumlarıyla dikkat çekti. Mocaverse'in Türkiye'ye resmen girişini duyuran etkinlik, Web3, metaverse, yapay zeka ve token ekonomileri gibi alanlarda iş birlikleri ve inovasyon için yeni fırsatlar sundu.

GMoca TÜRKİYE'nin açılış konuşmalarında sektör liderleri, Türkiye'nin Web3 ekosisteminde küresel bir oyuncu olma potansiyeline vurgu yaparak, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yapılacak yatırımlar ve yeni iş birlikleri için güçlü mesajlar verdi.

GMoca Türkiye etkinliği, İstanbul'da web3 devrimini hızlandıran buluşmaya ev sahipliği yaptı

GMOCA TÜRKİYE: BÜYÜK KATILIM VE STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ

GMoca TÜRKİYE, Web3 ekosisteminin en önemli isimlerini bir araya getirerek NFT'ler, blockchain oyunları, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve dijital kimlikler gibi konulara odaklanan paneller ve atölyeler düzenledi.

Etkinlik boyunca, Mocaverse ve The Sandbox ekosistemlerinde Türk geliştiriciler ve markalar için sunulacak yeni destek programları duyuruldu. Mocaverse, yerel Web3 projelerinin uluslararası pazarlara açılması için özel fon ve hızlandırma programları başlatacağını açıkladı.

TÜRKİYE WEB3'ÜN KÜRESEL OYUNCUSU OLMAYA HAZIRLANIYOR!

GMoca TÜRKİYE etkinliği, Web3 alanındaki inovasyonun Türkiye'de nasıl hızla geliştiğini gözler önüne serdi. Etkinlik süresince birçok işbirliği anlaşması ve yatırım fırsatları duyurulurken, Türkiye'deki Web3 ekosisteminin küresel ölçekte daha fazla ses getireceği mesajı verildi.

Animoca Brands, The Sandbox ve Chiliz, Türkiye'deki Web3 geliştiricileri ve girişimcileri için yeni fonlama programları, eğitim destekleri ve stratejik ortaklık fırsatları sunacaklarını açıkladı.

GMoca TÜRKİYE'nin başarısı ile birlikte, Türkiye Web3 inovasyonunda küresel bir merkez olma yolunda önemli bir adım attı. Mocaverse, Türkiye'deki geliştiriciler ve markalarla yakın çalışarak, NFT, blockchain oyunları, metaverse ve dijital kimlikler konularında yeni projeler başlatmaya hazırlanıyor.

GMoca TÜRKİYE, Türkiye'nin Web3 alanındaki potansiyelini gözler önüne sererken, Mocaverse ve partnerlerinin Türkiye'yi Web3 inovasyon merkezi haline getirme hedefini güçlendirdi.

Türkiye'de Web3 ekosisteminin geleceği için yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık eden bu etkinlik, sektör profesyonelleri ve yatırımcılar için büyük fırsatlar sundu. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'den çıkan Web3 projelerinin uluslararası arenada daha fazla ses getireceği öngörülüyor.

GMoca Türkiye etkinliği, İstanbul'da web3 devrimini hızlandıran buluşmaya ev sahipliği yaptı

MOCA NETWORK CEO'SU TYLER DURDEN: "TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ"

GMoca Türkiye etkinliğinde, Moca Network CEO'su Tyler Durden, Haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce'ye özel bir röportaj verdi. Durden, Türkiye'deki ekosistemle tanışmayı amaçladıklarını belirterek, "Öncelikle retail marketing yapmak istiyoruz ve B2B çalışmalar yapmak istiyoruz. Türkiye'deki ekosistemlere girip hackathonlar düzenlemeyi, geliştiricilerle tanışarak onları da ekosisteme katmayı hedefliyoruz. Bugün burada olmamızın sebebi sadece oyunla ilgili değil, aynı zamanda tüketiciye ulaşabilen, kullanıcılara hitap edebilen sektörlerle de tanışmak" dedi.

GMoca Türkiye etkinliği, İstanbul'da web3 devrimini hızlandıran buluşmaya ev sahipliği yaptı

SANDBOX BÖLGE DİREKTÖRÜ ARSLAN KİRAN : "TÜRKİYE, WEB3 VE KRİPTO ALANINDA KÜRESEL BİR MERKEZ OLMA YOLUNDA'

Sandbox Bölge Direktörü Arslan Keiran, Haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kripto ekosisteminin yeniden canlandığını belirterek, "Türkiye, Web3 ve kripto tarafında en hızlı adapte olan ülkelerden biriyiz. Avrupa'da birinci ve ikinci sıradayız. Türkiye'den çıkan projeler ciddi bir etki yaratıyor. İnsanlar, kriptoyu sadece ticaret için değil, farklı amaçlar için de kullanmaya başladılar. Türkiye, Web3 alanında çok canlı bir süreçten geçiyor ve hızla büyümesini bekliyoruz" dedi.

Keiran, ayrıca GMoca ve Mocaverse'in Türkiye'deki lansmanını da duyurarak, dijital kimlik alanındaki projeleriyle Türkiye'yi global öncüler arasında konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

GMoca Türkiye etkinliği, İstanbul'da web3 devrimini hızlandıran buluşmaya ev sahipliği yaptı

THE SANDBOX CEO'SU SEBASTİEN BORGET: "TÜRKİYE'DE YENİ DENEYİMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

The Sandbox CEO'su Sebastien Borget, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Merhaba Türkiye, bu sene boyunca aynı şekilde etkileyici ve yeni deneyimler oluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin video oyunları pazarında büyük bir potansiyeli var ve bundan faydalanmak istiyoruz. Daha fazla içerik üreticisini Sandbox'a taşımak istiyoruz" dedi.

WEB3 VE KRİPTO DÜNYASINDA TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ PARLIYOR

GMoca TÜRKİYE etkinliği, Türkiye'nin Web3 alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne sererken, dünya çapındaki teknoloji devlerinin Türkiye'ye olan ilgisi arttı. Etkinlik, Türkiye'nin küresel Web3 ekosistemindeki yerini sağlamlaştırarak, uluslararası işbirlikleri ve yatırımlar için zemin hazırladı.

GMoca Türkiye etkinliği, İstanbul'da web3 devrimini hızlandıran buluşmaya ev sahipliği yaptı
Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Teknoloji

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