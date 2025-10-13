GITEX Global'e Türkiye'den ortak katılım! Büyükelçi Göktaş, Haberler.com'a konuştu

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen GITEX Global biyoteknolojiden yapay zekaya, kuantum bilişimden veri merkezlerine kadar geleceği şekillendirecek kritik teknolojilere odaklanıyor. Katılımcıların yüzde 80'inin Birleşik Arap Emirlikleri harici ülkelerden olduğu fuar, uluslararası çeşitliliğiyle de öne çıkıyor.

TÜRKİYE ORTAK PAVİLYONLA KATILIM SAĞLIYOR

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, GITEX Global'e ilk kez "Turcorn-Invest in Türkiye" modeliyle oluşturulan ortak pavilyonla katılım sağlıyor. Ortak katılım, Türkiye'nin yenilikçi ve teknoloji odaklı yüzünü uluslararası arenada güçlendirmeyi, yerli girişimlerin uluslararası yatırım, ortaklık ve ticarileşme fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Fuarda siber güvenlikten finans teknolojilerine, yapay zekadan robotiğe kadar çeşitli alanlardaki 50'den fazla yerli şirket teknolojilerini sergiliyor.

"YAPAY ZEKA ALANINDA EN FAZLA YATIRIM YAPAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

17 Ekim Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak fuarda, Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'un sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, "Yapay zeka konusunda çok önemli bir potansiyel var. Bu alanda en fazla yatırım yapan ülkelerden biriyiz. Ülkeler bunu bakanlıklara entegre ediyorlar. Türkiye de bu işe büyük ödem atfediyor" ifadelerini kullandı.

