Ford Focus güncel fiyat listesi – Eylül 2022

Ülkemizde en çok satılan otomobillerden Ford Focus modelinin güncel fiyat listesi ve ek paketleri bir araya getirdik. İşte detaylar...

Ford Focus, 1998 yılında tanıtıldığı günden beri popülerliğiyle birlikte satış sayılarını da artırmayı başardı. İlk önce Avrupa'da satışa başlayan model, aynı yıllarda ülkemizdeki otomobil pazarına da giriş yaptı. 2008 yılında geçirdiği makyaj 2005'teki kasa değişimi kadar çok ses getirmedi. Ancak şu anki tasarımının temellerinin atıldığı 2013 yılındaki kasası Ford'un ülkemizde ve dünyadaki en çok satan modeli olmayı başardı.

İlk nesilde karşımıza çıkan 5 kapılı hatchback, 4 kapılı sedan, 3 kapılı hatchback ve 5 kapılı station wagon gövde tipleri hala pek çok kişi için efsane niteliği taşıyor. Günümüzdeyse Ford, geleceğe ve elektrikli otomobillere yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. Ancak bir yandan da içten yanmalı motorlu Focus sedan modelinin yanı sıra hatchback ve RS modelleriyle de otomobili farklı segmentlerde pazarlamaya devam ediyor.

Yeni kasa Ford Focus ile hangi özellikleri sunuyor?

Ford, Focus modelinde Trend paketinin yeni kasada kaldırılmasının ardından şu an için Trend X, Titanium ve ST-Line modellerinin satışına devam ediyor. Gövde tipi olarak da 4 kapı, 5 kapı ve station wagon seçenekleri sunuluyor. Motor bloğuna baktığımızda bizleri 1.5L Ti-VCT 123 HP, 1.5L EcoBlue 120 HP ve 1.0 EcoBlue 120 HP seçenekleri karşılıyor

Focus'un şu anda satışı devam eden tüm modelleri Euro 6.2 emisyon standardını destekliyor. Yurt dışında bulunan hibrit ve diğer elektrikli motor seçenekleriyse henüz ülkemizde bulunmuyor. Şimdilik sadece dizel ve benzinli seçenekleri ile satışı devam ediyor. Tabii dileyen satın alım sırasında opsiyon paketleri arasından fabrikasyon LPG kitlerini de seçebilir.

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Ford Focus güncel fiyat listesi