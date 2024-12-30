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Erdoğan'ın "Malum çevreleri çıldırtacak" dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Devreye girişinin malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim" dediği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'yı bir ülke daha radarına aldı. KIZILELMA'yı sipariş eden ilk ülkelerden biri olmayı hedefleyen Suudi Arabistan, envanterlerine son teknoloji jetlerden yüzlercesini ekleyerek hava kuvvetlerini ileri teknolojiyle donatmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar KIZILELMA, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devreye girişinin o malum çevreleri çok daha çıldırtacağına eminim." dediği Bayraktar KIZILELMA, Suudi Arabistan'ın radarına girdi.

SUUDİLER GÖZÜNÜ DİKTİ

Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Dünya genelinde insanlı savaş uçaklarına yönelik tartışmaların arttığı bir dönemde Suudi Arabistan, hava filosuna Türkiye'nin yeni nesil yüksek teknoloji insansız savaş uçağını dahil etmek için öncü bir adım attı.

Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında

İLK SİPARİŞ EDEN ÜLKELERDEN OLMAK İSTİYORLAR

KIZILELMA'yı sipariş eden ilk ülkelerden biri olmayı hedefleyen Suudiler, envanterlerine bu son teknoloji jetlerden yüzlercesini ekleyerek hava kuvvetlerini ileri teknolojiyle donatmayı hedefliyor.

NEDEN KIZILELMA TERCİH EDİLDİ?

Suudi Arabistan'ın KIZILELMA'yı satın alma kararı, uçağın gelişmiş teknolojik kabiliyetleri ve Eurofighter Typhoon ve F-35 gibi jetlere kıyasla önemli ölçüde daha kısa teslimat süresinden kaynaklanıyor. İnsanlı savaş uçakları için genellikle 6 yıl veya daha uzun teslimat süreleri gerekirken, KIZILELMA'nın sunduğu 1-2 yıllık çok daha hızlı teslimat süresi, cazibesini daha da artırıyor.

YERİNDE GÖRMÜŞLERDİ

Temmuz ayında Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman El Suud ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Ulusal Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, KIZILELMA'nın detaylı incelemesini gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Teknoloji
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Asgari ücret zammı etkisi bitti mi. Afganlar geri döndü mü. Kamuda mülakat kalktı mı. Ulan emekli maaşı kiraya yetmiyor. Bi yüzükle geldi, iktidarı için Apoyla el de sıkışacak bunlar.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Yunanistanın aldıgı adaları (reisin döneminde) silahlandırdıgı adalarımızı uzaktan izleriz artık :))

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Ya zaten herkes bizden kıskanıyor.Millet aç,Devletin kasası boş vs. Ve o hala Kıskanan çok diye milleti avutuyor

Yorum Beğen78
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

O tekerler ne öyle ya, oyuncak bisiklet tekeri gibi, ayrıca uçak motorları nereden geliyor, bilen varmı.

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıTrabzon61:

Masallah Subhanallah.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

B.O.P eşbaşkanı "RECEP" milleti uyutmaya devam ediyor... "GERÇEK SAVAŞ" sözkonusu olduğunda HİÇBİRİ, HİÇBİR İŞE YARAMIYOR... İsrail'in Suriye'yi devamlı bombalamasını, Filistin'deki İSRAİL VAHŞETİNİ 15 AYDIR "etkisiz eleman" olarak seyreden bir "RECEP" imiz var..... Hiçbir işe yaramayan "İHA" larımız var...Hiçbir işe yaramayan "SİHA" larımız var...Hiçbir işe yaramayan "KAAN KIZILELMA" uçaklarımız var...O yere göğe sığdıramadıkları TCG ANADOLU gemimiz nerede ?...Plajda bikinisini giymiş güneşleni

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

Burda yorum yapam Sözde Hoca ve Vatandaş Aklınızın alamayacağı başarılar var REİS in zamanında Siz hala üç beş kuruşun veya Laik diye diye kafanızı kuma gömmüşsünüz Benim derdim ülkem ilk başta savunma sanayisini güçlendirmek Düşmana korku salmak

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

O UCUNDAKİ ANTEN KISKANAN OEVLATLARINA GİRSİN

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Egitimi kendi ideolojisi ayakta kalsin diye bitirip kendi ideolojisine hizmet ettiren zihniyet sanki ak partililee oturdu kendileri yapti yapilan vasat bir urun oldugu halde gereksiz abartı ve ovguler ile resmen parti reklami yapiyorlar reklamin ucuna da yalaka sozde basin tarafindan uyduruk bir haber ekledin mi degme keyfine yani suyasetle alakasi olmayan isleri akp ile ilikilendirmek arsizlik düşüklük kalitesizlik ve yanalrinda gecmeyen litakatsizligin uzerini ortmek degil de nedir

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Her aciklamasi toplumu kutuplastirma kin nefret asilama hedef gosterme yani siparis varsa bu boylemi aciklanir ve dedigide yalan zaten herseyi yalan.

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