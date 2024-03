Epic Games Store, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital oyun mağazalarından birisi olarak görülüyor. Oyuncuların favori olatformu, ücretsiz oyunlar dağıtarak bu kadar popülerlik kazandı.

Ancak Epic Games Store'un önemli bir eksiği var: Mobil mağazası olmaması. En büyük rakibi Steam, bu konuda öne çıkıyor. Bu da Epic Games için bir eleştiri noktası oluyor. Ancak son gelişmelere göre Epic Games Store mobil uygulaması yolda. İşte ayrıntılar…

Epic Games Store Android ve iOS'ta yayınlanacak

Apple'ın Epic Games Store'dan yüzde 30 oranında komisyon talep etmesi nedeniyle oyun mağazasının mobil uygulaması yoktu. Şirket, uygulamayı yalnızca Android için sunmak yerine aynı anda iki tarafa da hizmet vermeyi istediği için Apple ile yıllardır süren dava sürecinin bitmesini bekliyordu. Neyse ki bu mücadele sonlandı.

We're coming to iOS and Android! Same fair terms, available to all developers, on a true multi-platform store – with amazing games for everyone. pic.twitter.com/TUKlF8PI8A — Epic Games Store (@EpicGames) March 20, 2024

Epic Games Store'un resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre oyun mağazasının mobil uygulaması, hem iOS hem de Android için yayınlanacak. Bunun için net bir tarih yok ancak yılın sonları işaret edildi.

Şirket, oyun yayınlamak isteyen geliştiricilerden tıpkı masaüstü mağazasında olduğu gibi mobil mağazasında da yüzde 12 oranında komisyon alacak. Yani elde edilen paranın yüzde 88'i yayıncıya kalacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Steam, her oyun satışından yüzde 30 komisyon alıyor. Buna göre Epic Games Store'un geliştiricilere daha yüksek oranda ödeme yaptığını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store mobil mağazasından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.