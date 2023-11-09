Epic Games, Google'a dava açtı

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Epic Games, Google ile uygulama içi ödemeler nedeniyle büyük bir dava yaşadı. Epic Games, Google'ın yüksek komisyon almasından şikayetçi oldu.

Teknoloji alanındaki büyük şirketler arasında yaşanan sorunlar son zamanlarda daha sık meydana gelmeye başladı. Dünyanın en önemli oyun şirketlerinden biri olan Epic Games, Google ile karşı karşıya geldi. Epic Games, uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a büyük bir dava açtı.

Epic Games, Google'ın yüksek komisyon almasından şikayetçi!

Adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Epic Games, teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Google ile karşı karşıya geldi. Çıkan haberlere göre Epic Games, uygulama içi ödemeler sebebiyle Google'a dava açtı. Bu dava ise görülmeye başlandı.

Daha da detaya girersek Epic Games, Google Play Store'u kullanan uygulama geliştiricilerinin yüzde 30'a kadar komisyon ödemesine karşı çıktı. Bu nedenle de bir dava açtı. Dava ise Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülüyor.

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Oyun şirketi daha öncesinde de Apple ile benzer bir sorun yaşadı. Bundan dolayı da Epic Games, genellikle yüksek komisyon oranlarından şikayetçi oluyor. Mahkemede ise Epic Games'in avukatı, Google'ın komisyon oranlarının dijital ürün ve hizmet fiyatlarını artırdığını, kaliteyi düşürdüğünü ve kullanıcı seçeneğini azalttığını belirtti.

Google'ın avukatı ise şirketin güçlü isimlerle rekabet ettiğini bundan dolayı da herhangi bir tekel durum olmadığını ifade etti. Ayrıca Epic Games'in öne sürdüğü iddialar arasında Google'ın Android uygulama pazarında yasa dışı bir tekel oluşturduğu da yer alıyor.

Google ise geliştiricilerin müşterilere ulaşmak için Google Play Store gibi popüler platforma erişim sağladığını söylüyor. Bundan dolayı da komisyon isteğinin normal olduğunu savunuyor. Sonucunda da Epic Games'in bu iddialarını yalanladı.

Peki, siz Epic Games ve Google arasındaki bu sorun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!