Enerjisa, dijital dönüşüm ve teknolojiye olan bağlılığını bir adım daha ileri taşıyor. Yenilenen mobil uygulaması ve Online Hizmetler Merkezi ile Enerjisa, kullanıcılarına hızlı, pratik ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Enerjisa, dijital dönüşüm ve teknolojiye olan bağlılığını bir adım daha ileri taşıyor. Yenilenen mobil uygulaması ve Online Hizmetler Merkezi ile Enerjisa, kullanıcılarına hızlı, pratik ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. İşte detaylar…

Enerjisa, dijital kanallarını yeniledi!

Enerjisa, dijital kanallarını güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için büyük bir adım attı. Enerjisa'nın yenilenen dijital kanallarında kullanıcılar artık sadece birkaç dakika içinde mobil uygulama üzerinden Enerjisa müşterisi olabiliyor, fatura işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor ve abonelik ile tahliye işlemlerini evlerinden çıkmadan tamamlayabiliyorlar.

İşte Enerjisa'nın yeni dijital kanallarında kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özellikler:

Tüketim Karşılaştırma:

Enerjisa Mobil ve Online Hizmetler kullanıcıları mahalle ve şehir tüketimleri ile kendi enerji tüketimlerini karşılaştırabilecekler.

Enerjisa'nın Pozitif Dünyası:

Kullanıcılar Enerjisa'nın "Pozitif Dünya" adını verdiği platformundaki enerji tasarrufu önerilerini günlük hayatlarında uygulayarak hem enerji tasarrufu yapabilecekler hem de çevreye katkıda bulunabilecekler.

Kesinti Kontrolü:

Yenilenen dijital kanallar sayesinde kullanıcılar elektrik kesintilerini kontrol edebilir ve planlı kesintiler hakkında bilgi alabilecekler.

Hızlı İşlem Başvurusu:

Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, kullanıcılar artık hızlı bir şekilde sorunlarını ilgililere ileterek başvurularını yakından takip edebilecekler.

Enerjisa'nın yenilenen dijital kanalları, enerji tüketimi ile ilgili işlemleri hızlandırarak kullanıcılarına zaman ve enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

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