Kişisel bilgisayar pazarı yıldan yıla küçülüyor olsa da büyük bir kitleye hitap ettiği hala su götürmez bir gerçek. İşte en çok satılan bilgisayar markaları listesi...

Kişisel bilgisayar pazarı yıldan yıla küçülüyor olsa da büyük bir kitleye hitap ettiği hala su götürmez bir gerçek. Çok basit bir örnek vermek gerekirse tüm dünyada her sene yeni öğrenciler üniversiteye başlıyor ve bu öğrencilerin neredeyse hepsine yeni bilgisayarlar alınıyor. Peki en çok hangi marka tercih ediliyor? İşte sizin için en çok satılan bilgisayar markaları listemiz…

En çok satılan bilgisayar markaları listesi

Listeye geçmeden önce genel piyasa hakkında bazı bilgiler vermemiz gerekiyor. Öncelikle küresel anlamda bir kişisel bilgisayar satışı gerilemesi yaşanıyor. Birçok kullanıcı kişisel bilgisayarları eskisi gibi tercih etmiyor. Bu durumu en net şekilde 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranına düşen sevkiyatlardan görebiliriz. Kısacası yüzde 15 oranına yakın bir satış düşüşü var.

Peki neden böyle sorusuna bir cevap ararsak karşımıza ne çıkıyor? Öncelikle satışları düşüren asıl etkene gelirsek bilgisayar fiyatlarının her yeni modelde daha da artıyor olması. Markalar her yeni modelde fiyatları biraz daha arttırarak bugünkü konuma getirdi. Bu da bilgisayarla internet ve ofis işleri olan insanları bilgisayar yerine tablet almak gibi alternatiflere yöneltti.

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Piyasanın birinci sırasında 2023 yılında yüzde 23.1 pazar payı ve 14.2 milyon PC teslimatı ile Lenovo geliyor. Onu hemen arkasından yüzde 21.8 pazar payı ve 13.4 milyon PC teslimatı ile HP takip ediyor. Listenin 3 sırasında yüzde 16.8 pazar payı ve 10.3 PC teslimatı ile Türkiye'de de bir dönem talep patlaması yaşayan Dell yer alıyor. Apple ve MacBook'ları ise yüzde 8.6 pazar payı ve 5.3 milyon satış ile 4. sırada. Listenin 5. sırasındaysa yüzde 6.4 pazar oranı ve 4 milyon satış işe Acer geliyor.

Genel sıralamayı liste halinde yazmamız gerekirse şöyle bir liste elde ederiz:

1- Lenovo: 14.2 milyon teslimat.

2- HP: 13.4 milyon teslimat.

3- Dell: 10.3 milyon teslimat.

4- Apple MacBook: 5.3 milyon teslimat.

5- Acer: 4 milyon teslimat.

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