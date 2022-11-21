Elon Musk, Twitter çalışanlarına sözlü yapacak!

Twitter'ı satın aldıktan sonra gündemden düşmeyen Elon Musk, çalışanlarına bir e-posta yollayarak alışılmadık bir istekte bulundu.

Twitter'ı satın alarak gündeme oturan Elon Musk, şirket içerisindeki farklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışanların yarısını işten çıkaran Musk'ın geri kalan yarısı için de farklı planları bulunuyor. Twitter CEO'su çalışanlarına üç farklı e-posta yollayarak alışılmadık bir istekte bulundu.

Elon Musk çalışanlarını görüşmeye çağırıyor

Tüm çalışanlarına bir mesaj yollayarak onları toplantıya çağıran Elon Musk, çalışanların yazılım konusundaki yeterliliklerini kanıtlamalarını talep ediyor. Çalışanlarından geçmişte yazdıkları kodları ve şirket için ortaya koydukları başarıları görmek isteyen Musk, bu mesajı ile yine şimşekleri üzerine çekmiş gibi görünüyor.

3 farklı mail atarak isteklerini dile getiren Elon Musk'ın yazdıkları da ortaya çıkmış durumda. Çalışanları ile yüz yüze görüşmeyi hedefleyen başarılı iş insanının bu sürecin ardından Twitter içerisinde nasıl kararlar vereceği de merak konusu.

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Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına gönderdiği mailler ise şu şekilde:

Mail 1

Gerçekten kod yazan herkes, lütfen bugün saat 14: 00'te 10. kata gelin. Bunu yapmadan önce, lütfen en belirgin kod satırlarının 10 adede kadar ekran görüntüsüyle birlikte kod komutlarınızın son ~6 ayda başardıklarının bir madde işareti özetini e-posta ile gönderin.

Mail 2

Uzaktan çalışıyorsanız, lütfen yine de aşağıdaki talebi e-posta ile ulaştırın, sizinle video aracılığıyla konuşmaya çalışacağım. Yalnızca Twitter Genel Merkezi'ne fiziksel olarak ulaşamayan veya ailevi bir acil durum yaşayanlar izin alabilirler.

Bunlar, Twitter teknoloji yığınını daha iyi anlamamı sağlayan kısa, teknik röportajlar olacak.

Mail 3

Mümkünse, şahsen hazır bulunmak için San Francisco'ya uçabilirseniz memnun olurum. Gece yarısına kadar Twitter Genel Merkezi'nde olacağım ve yarın sabah tekrar döneceğim.

Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter içerisinde şu anda neler yaşandığı merak konusu. Peki siz Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına attığı e-posta hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.