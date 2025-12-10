Haberler

Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
Güncelleme:
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başına getirildiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. 2017-2019 yıllarında İç Güvenlik Bakanlığı'nda basın sözcüsü yardımcısı olarak görev yapan Katie Miller'ın podcast'ine konuk olan Musk, federal bütçe kesintilerinin perde arkasını anlattı.

  • Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) görevi sırasında mantıksız harcamaları durdurduklarını belirtti.
  • Elon Musk, DOGE görevi sırasında Tesla araçlarının kundaklandığını ve şirketlerine odaklanması gerektiğini ifade etti.
  • Elon Musk'ın DOGE görevi sırasında Tesla'nın net kârında yüzde 71'lik düşüş yaşandı.

ABD'de tartışmaların odağındaki isimlerden Elon Musk, bir dönem başına getirildiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) sürecine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Katie Miller'ın podcast'ine katılan Musk, Trump yönetimindeki görevini değerlendirirken, "Bu işle uğraşmak yerine şirketlerime odaklanmalıydım" sözleriyle hem geçmiş kararlarına hem de yaşanan büyük tepkilere gönderme yaptı.

"MANTIKSIZ HARCAMALARI DURDURDUK"

Teknoloji milyarderi, DOGE'un tartışmalı kesintileri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biraz başarılı olduk. Bir dereceye kadar başarılı olduk. Hiç mantıklı olmayan, tamamen israfa yol açan birçok fonlamayı durdurduk."

Trump'ın seçim kampanyasına verdiği desteklerle bilinen Musk, dönemin ABD Başkanı tarafından DOGE'un başına getirilmişti.

TARTIŞMALI KESİNTİLER VE TEPİLER

Yönetimin ilk 5 ayında federal kurumlarda yapılan kesintiler, ABD'de yoğun tartışmalara neden olmuş, binlerce federal çalışanın işine son verilmesi tepkilerin odağına yerleşmişti. Kesintiler sonrası ABD'nin yanı sıra bazı Avrupa şehirlerinde de Tesla araçlarının kundaklandığı bildirilmişti.

"BÖYLE PROJELERE BİR DAHA GİRMEM

Musk, podcast'te DOGE yönetimine dair pişmanlığını açık sözlerle dile getirdi:

"DOGE'la uğraşmak yerine esasen şirketlerim üzerinde çalışmalıydım. Böylece ürettiğimiz arabaları kundaklamazlardı."

Nisan ayında DOGE'daki görev süresini azaltacağını açıklayan Musk, mayıs ayında kurumdan tamamen ayrılmıştı.

NAZİ SELAMI VE DÜŞEN KAR ORANLARI

DOGE'un başına geçtikten sonra katıldığı bir konferansta "Nazi selamı verdiği" iddiasıyla sert şekilde eleştirilen Musk, aynı dönemde Tesla'nın finansal performansında da düşüş yaşadı. Analistlere göre şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net kârında görülen yüzde 71'lik düşüşte, Musk'ın DOGE'a odaklanmasının payı büyük.

TRUMP İLE İLİŞKİLER GERİLDİ

Musk ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkiler, tartışmalı vergi indirimi tasarısı nedeniyle bozulmuş, iki isim sosyal medyada karşılıklı eleştirilerde bulunmuştu. Gerginlik daha sonra yerini "dostluk mesajlarına" bırakmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
