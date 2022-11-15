Dünyanın ilk karbondioksit bataryası!

İtalyan Energy Dome tarafından üretilen teknoloji, şebekede rüzgar ve güneş enerjisini depolamak için karbondioksit kullanıyor.

Dünyanın ilk karbondioksit bataryasının üreticisi olan İtalyan girişimci Energy Dome, yeni pazarlara girmeye başladı. ABD'de de kullanılmaya başlayacak olan teknoloji, şebekede rüzgar ve güneş enerjisini depolamak için karbondioksit kullanıyor.

Karbondioksit bataryası nasıl çalışıyor?

Energy Dome, bu ayın başlarında iklim teknolojisine yatırım yapan Hawaii ve Körfez Bölgesi merkezli Elemental Excelerator'dan fon ve ağ desteği aldığını duyurmuştu. Elemental, güneş ve rüzgar gibi aralıklı kaynaklardan gelen enerjiyi uzun süreler boyunca depolanmasının yeşil enerji konusunda eksik bir parçası olduğunu ifade ediyor. Şirket yeni karbondioksit bataryası sayesinde artık bunun mümkün olduğunu belirtiyor.

2020 yılında faaliyetlerine başlayan Energy Dome, iki yıl gibi bir süre içerisinde prototip çalışmalarından yüksek kapasiteli test aşamasına geçmeti başardı. İlk karbondioksit bataryasını Sardunya'da faaliyete sokan şirket, kısa zamanda başka şirketlerle enerji anlaşmaları imzalamayı başardı.

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Peki bu sistem nasıl çalışıyor? CO2, ortam sıcaklığında basınç altında sıvı olarak yoğunlaştırılabilen ve depolanabilen birkaç gazdan biri olarak öne çıkıyor. Karbondioksit bu sayede aşırı düşük sıcaklıklara gerek kalmadan yüksek yoğunluklu enerji depolamaya izin verir. Bu durum maliyet konusunda da önemli avantajlar yaratıyor.

Bataryayı şarj etmek için atmosfere yakın sıcaklık ve basınçtaki CO2'yi alıp sıkıştırılıyor. Sıkıştırma sırasında oluşan ısı depolanıyor. Termal enerjisini kaybeden CO2 gazı ise sıvı hale gelir. Elektrik üretilmesi veya dağıtılması sırasında da sıvı CO2 ısıtılır ve güç üreten bir türbine güç sağlayan bir gaza dönüştürülür. Bu süreçte tamamen sızdırmaz olan sistem sayesinde CO2 gazı her zaman tekrar kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

Maliyet bakımından oldukça düşük bütçelerle hayata geçirilebilen bu sistem aynı zamanda alan ve bölge farketmeksizin her yerde kullanılabiliyor. Peki siz İtalyan şirketin geliştirdiği kardondioksit bataryası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.