Dünyanın En Güçlü Pasaportları Sıralaması Açıklandı

Henley Pasaport Endeksi'ne göre dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması güncellendi. Singapur, Almanya ve İspanya birinci sırada yer alırken, Türkiye 52. sırada yer aldı.

Henley Pasaport Endeksi dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasını üç ayda bir güncelleniyor. Bu sıralama, pasaport sahiplerinin vizesiz erişebildikleri destinasyonların sayısına dayanıyor. Küresel vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı firması Henley & Partners, dünyanın 199 pasaportunu sıralamak için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerini kullanıyor. Endeks 18 yıldır yayınlanıyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları

Ülkeler vizesiz ziyaret edebildikleri her destinasyon için bir puan alıyor. Vatandaşlar varışta vize, ziyaretçi izni veya varış noktasına girerken elektronik seyahat yetkisi (ETA) alabilmeleri durumunda vizesiz seyahat etmiş sayılıyor. Vizenin gerekli olduğu veya pasaport sahibinin yola çıkmadan önce devlet onaylı bir e-vize alması gereken destinasyonlar için puan verilmiyor.

Her üç ayda bir güncellenen verilerle değişen sıralamada Singapur, Almanya ve İspanya ile birlikte 1. sırada yer alıyor. Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 2. sıraya yerleşen ülke ise Japonya. Ülkemiz Türkiye ise 114 ülkeye vizesiz seyahat ile 52. sırada yer alıyor.

Bu listeye göre, aynı sayıda vizesiz erişim sağlasa bile pasaportlar arasında küçük farklılıklar görülebilmektedir. Örneğin Hollanda pasaportu sahipleri 188 ülkeye şu şekillerde vizesiz erişim sağlar: vizesiz girilebilen 146 ülke, varışta vize alınabilen 29 ülke ve eTA ile girilebilen 13 ülke.

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Danimarka pasaportu sahipleri ise aynı şekilde 188 ülkeye vizesiz girebilirken dağılım şu şekilde değişir: vizesiz girilebilen 147 ülke, varışta vize alınabilen 29 ülke ve eTA ile girilebilen 12 ülke. Her pasaport için "vizesiz" erişimlerde küçük farklılıklar görülebilse de global sıralama bağlamında bu pasaportların genel sıralaması aynı kabul edilmektedir.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre yayınlanan son liste ile dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları şu şekilde: (İlk 7 sıra normal sıraya göre, diğerlerinin orijinal listedeki sırası ise yanlarında verilmiştir.)

Singapur, Almanya, İspanya

Japonya

Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İsveç

Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İngiltere

Norveç, Belçika, Malta, Portekiz

Polonya

ABD, Avusturalya, Kanada

Slovenya – 9

Birleşik Arap Emirlikleri – 14

Arjantin – 18

Brezilya – 20

Meksika – 22

Sırbistan – 34

Rusya -51

Türkiye – 52

Güney Afrika – 55

Suudi Arabistan – 65

Çin – 67

Endonezya – 72

Hindistan – 84

Nijerya – 98

İran- 99

Kuzey Kore – 102

Bangladeş – 103

Filistin – 104

Pakistan – 108

Irak- 110

Afganistan – 111

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