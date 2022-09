Dünya'ya meteor düştü! İşte o anlar

Gezegenimiz Dünya, her gün birbirinden farklı gök cisimlerinin hedefinde yer alıyor. Gök cisimleri çeşitli boyutlarda olmakla birlikte ürkütücü bir manzaranın oluşmasına da neden oluyor. Son meteor ise İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyinde yer alan bölgelerde görüldü. İşte o korkutan görüntüler!

Meteor, ışıkla birlikte bir patlama sesiyle geldi

Dün gece saatlerinde İngiltere ve İskoçya'daki yüzlerce kişi, korkutan bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Büyük boyuttaki bir meteorun Dünya'ya düştüğü bu manzaraya pek çok kişi tanık oldu. Ayrıca İskoçya'daki kişilerin paylaşımına göre meteorun Dünya'ya girmesinin ardından ışıkla birlikte bir gürleme sesi duyuldu.





Cismin yer aldığı videolar, uzun bir kuyruğun takip ettiği ve aşağıya doğru inen parlak bir nesneyi gösteriyor. Ayrıca İngiltere Meteor Ağı, gökyüzündeki gök cismi hakkında 200'den fazla açık rapor aldı. Bununla birlikte birçok kamera da bu görüntüleri yakaladı.

İlk raporlara göre gök cismi, güneybatıdan İrlanda adasının üzerinden İskoçya'ya doğru ilerledi. Ayrıca bazı görgü tanıkları, cismin Glasgow'un kuzeyine düştüğünü, ancak bir kanıt olmadığını belirtti. Bir başka tanığın ifadesi ise şu şekilde:

"Babamla Dunblane'den akşam 10 civarında geçerken gece gökyüzünde yavaşça yaylandığını gördüm. Turuncu alevli bir kuyruğu olan büyük, yanan yeşil bir toptu. Görmek inanılmazdı. Önce düşen bir uçak ya da helikopter olduğunu düşündük, sonra büyük ihtimalle bir meteor olduğunu anladık."

Did I legit just see a shooting star in Motherwell or is that something crashing out the sky? pic.twitter.com/DBQh8zXjnT — Rhiannon Hayes (@RhiannonHayes12) September 14, 2022

We just witnessed something bright moving west through the sky which I guess must be something burning up in the earth's atmosphere. Caught it on the security cameras #meteor pic.twitter.com/GhClBkzNLr — Stevie Doyle (@stevie_doyle) September 14, 2022

Peki, siz meteor hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!