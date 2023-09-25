DJI Mini 4 Pro İncelemesi

Mayıs 2023'te tanıtılan DJI Mini 4 Pro, zarif ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni modelin küçük boyutları ve 249 gram ağırlığı ile birçok kullanıcıya hitap etmesi bekleniyor. Sensörlerin güncellenmesi, uzun uçuş süresi ve geliştirilmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor.

Mayıs 2023'te tanıtılan DJI Mini 3 Pro sahip oldukları özellikler ile meraklılarını oldukça etkilemeyi başardı. En iyi kompakt dron modellerinin üreticisi olarak gösterilen şirket, DJI Mini 4 Pro modelini de tanıttı. İnceleme videosu ile karşınızdayız.

DJI Mini 4 Pro inceleme!

DJI Mini 4 Pro, zarif ve hafif tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Yeni modelin yine küçük boyutları ve 249 gram ağırlığı ile drone dünyasında birçok kullanıcıya hitap etmesi bekleniyor. Öncelikle bu modeli modelini kullanmak için bir lisansa ihtiyacınız yok. Ancak uçuş izni almanız gerekiyor.

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Öncelikle selefine göre sensörlerin güncellendiğini belirtelim. Özellikle uçuşlarda daha fazla hassasiyet gösteriyor. Ek olarak daha uzun uçuş süresi, DJI RC 2 kontrol cihazı desteği gibi özellikler de eklenmiş durumda. Kamera tarafına baktığımızda 1/1.3 inç CMOS sensör, f/1.7 diyaframa sahip, 100 fps'de 4K video çekebilen 48 Megapiksellik bir sensör yer alıyor.

Teknik özellikler

Ağırlık: 249 gram

Kamera: 1/1.3 inç CMOS, 48 Megapiksel, f/1.7, 24mm

Video: 4K 60fps, 1080p 100fps, 100 fps

Fotoğraf: 48 Megapiksel, 12 Megapiksel

Uçuş süresi: 36 dakika

Uçuş mesafesi: 18 km

Engel algılama: Ön, arka, alt, yukarı

Akıllı uçuş modları: FocusTrack, Waypoint, Hyperlapse