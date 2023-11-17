Discord, yapay zeka sohbet robotu Clyde'ı kapatıyor

Discord, kullanıcıların 1 aralıktan itibaren yapay zeka sohbet robotu Clyde ile sohbet edemeyeceğini duyurdu. Şirketin neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor.

Yapay zeka birçok popüler uygulamaların hayat damarlarına kadar işlemeye başladı. Tabii ki Discord da bundan geri kalmadı. Ancak Discord kullanıcıları 1 aralıktan itibaren Clyde ile sohbet edemeyecek. Çünkü popüler uygulama Discord, deneysel yapay zeka sohbet robotu Clyde'ı kapatma kararı aldı. Şirketin neden böyle bir karar verdiği ise henüz bilinmiyor. İşte detaylar…

Discord yapay zeka sohbet robotu Clyde'ı kapatacak!

Discord, ilk olarak bu yılın başlarında Clyde'ın yapay zeka özelliklerini test etmeye başladı. Şirket sohbet robotunun Discord kullanıcılarıyla sohbet etmesine ve soruları yanıtlamasına olanak tanıyan OpenAI modellerini kullanıyor. Çok fazla test yaptı. Ayrıca şirket, bu robotu sohbet ve topluluklar uygulamasının temel bir parçası haline getirmeyi planlamıştı.

Discord, bir destek notu paylaştı. Yaptığı paylaşımda sohbet robotunun ay sonunda devre dışı bırakılacağını açıkladı. Şirket, kullanıcıların 1 aralıktan itibaren sunucu sohbetlerinde Clyde'ı çağıramayacaklarını belirtti.

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Sohbet robotu Clyde'ın neden aniden kapandığı ise belli değil. Belki de gelecekte yalnızca Nitro'ya özel ücretli bir özellik olarak geri dönebilir. ya da Discord, test döneminden yeterince ders almıştır. Bu yüzden de bir yapay zeka sohbet robotunu kullanmaktan vazgeçmiş de olabilir. Ancak bu düşük bir olasılık.

Discord, yapay zeka tarafından oluşturulan konuşma özetleri de dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka özelliklerini deniyor. Bu, Discord kullanıcılarının kaçırmış olabilecekleri konuşmaları yakalamalarına olanak tanıyor. Bu özellik birden fazla zaman dilimine yayılan sunucular için oldukça kullanışlıdır.

Şirket aynı zamanda geliştiricilerin Discord için yapay zeka uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olmak istiyor. Bunun için uygulamayı fon ve kaynaklarla platformunu yapay zeka geliştiricilerinin evi olarak konumlandırmaya çalışıyor. Aslında bu bir ipucu niteliği taşıyor. Discord'un yapay zekanın bu kadar yaygınlaştığını dönemde sohbet robotundan vazgeçmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünebiliriz.

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