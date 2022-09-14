Discord dolandırıcılarının vazgeçilmezi 'ücretsiz Nitro' mesajı nedir?

İnternetteki dolandırıcılık girişimlerinin ardı arkası kesilmiyor. Her geçen gün yeni bir yöntem keşfeden suçlular, gelişen dünyaya da ayak uydurmayı ihmal etmiyor. Bunun son örneği ise yakın zamanda Discord kullanıcılarının karşısına çıktı. Son zamanlarda "ücretsiz Nitro" adı altında mesajlar alan kişilerin sayısı gittikçe arttı. Peki Discord ücretsiz Nitro mesajı nedir? İşte detaylar…

Discord ücretsiz Nitro mesajı nedir?

Son günlerde Discord Türkiye kullanıcılarının oldukça şikayet ettiği bu mesajlar, pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Peki nedir bu mesajlar? İlk olarak belirtmemiz gereken kısım gerçekten de ücretsiz bir ödül olmadığı. Discord üzerindeki herhangi bir bot, size ücretsiz şekilde Nitro göndermez.

Discord botlarının veya rastgele kullanıcıların gönderdiği ücretsiz Nitro mesajları, bilgi hırsızlığı amacıyla gönderilirken, asla hesabınıza Nitro aboneliği tanımaz. Bu mesajlara aldanmayın ve atılan linke asla tıklamayın.

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Sahte ücretsiz Nitro mesajı nasıl anlaşılır?

Gelen ücretsiz Nitro mesajlarının gerçek olup olmadığını anlamak oldukça basit. Mesajın sahte olduğunu, gönderilen linkin domain adresinden anlayabilirsiniz. Eğer gönderilen linkin domaini discord.gg veya discord.com'dan farklıysa, link sahte demektir.

Linke tıklarsanız, Discord dahil birçok sosyal medya hesaplarınız çalınabilir. Bu sebepten ötürü güvenliğiniz için her atılan linke tıklamamalısınız.

Sahte ücretsiz Nitro linkine tıkladım, ne yapmalıyım?

Öncelikle sahte Nitro linkine tıkladıysanız telaşlanmanıza gerek yok. Sadece güvenli ve işini iyi yapan bir antivirüs ile tarama yapın ve tüm hesaplarınızın şifresini değiştirin. Sonra ise mesajı gönderen hesabı Discord Support üzerinden şikayette bulunun. Hesabı şikayet ederek bu sayede diğer kullanıcılar için de düşünceli bir harekette bulunmuş olursunuz.

Sahte ücretsiz Discord Nitro mesajları nasıl gönderiliyor?

Sahte Nitro mesajları tek tek gönderilmiyor. Aslında bu bir ağacın dalları gibi. İlk olarak rastgele birisine gönderiliyor. Sonra o kişinin hesabı çalınıyor ve hesabından tüm arkadaşlarına sahte Discord Nitro mesajı gönderiliyor. Sonra ise onlar da linke tıklayınca onların da hesapları çalınıyor ve onların da arkadaşlarına sahte mesaj atılıyor. Bu döngü böylece devam ediyor ve yüzlerce hesap çalınıyor.

Peki, size daha önce ücretsiz Nitro mesajı geldi mi? Bu durumda ne yaptınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!