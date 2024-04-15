Discord, 2015 yılında piyasaya sürüldüğünden beri özellikle oyuncular arasında popüler bir buluşma yeri haline geldi. Bir zamanların gözdesi Skype'ı geride bırakarak dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıyı bir araya getiren bu platform, Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

Kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturabilmeleri için sunucular kurma imkanı sunan Discord, ünlü yayıncılar ve sosyal medya fenomenleri için de önemli bir platform. Biz de bu içeriğimizde büyük topluluklar için kullanışlı olan anket özelliğinden bahsetmek istedik. Peki Discord anket oluşturma nasıl yapılır?

Discord anket oluşturma (Adım adım)

Büyük topluluklarda karar almak bazen güç olabiliyor. Özellikle bir konu hakkında farklı fikirlere sahip insanlar olduğunda bu daha da zor oluyor. İşte tam olarak bu gibi durumlarda 2024 yılının ortalarında kullanıma sunulan anket oluşturma özelliği büyük bir kolaylık sağlıyor.

Bu özellik sayesinde herhangi bir konu hakkında karar vermek için demokratik bir seçim yapılabilir. Üstelik Discord'un kullanıcı dostu arayüzü sayesinde bir anket oluşturmak bir hayli basit. Zira sadece birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. O halde adım adım yapmanız gerekenlere geçelim.

Bilgisayar (PC)

1. Adım: Discord'u açın.

2. Adım: Anket oluşturmak istediğiniz sunucuya ve kanala giriş yapın.

3. Adım: Mesaj kutusunun solunda yer alan, ek seçenekler anlamına gelen artı işaretine (+) dokunun.

4. Adım: "Anket Oluştur" seçeneğine dokunun.

5. Adım: Anket sorusunu ve seçeneklerini girin.

6. Adım: Anket süresini belirleyin.

7. Adım: "Birden Fazla Yanıta İzin Ver" seçeneğini kontrol edin.

8. Adım: "Gönder" butonuna tıklayın.

Discord oyun etkinliği kapatma nasıl yapılır?

Mobil (Android / iOS)

1. Adım: Discord'u açın.

2. Adım: Anket oluşturmak istediğiniz sunucuya ve kanala giriş yapın.

3. Adım: Mesaj kutusunun solunda yer alan, ek seçenekler anlamına gelen artı işaretine (+) dokunun.

4. Adım: "Anketler" seçeneğine dokunun.

5. Adım: Anket sorusunu ve seçeneklerini girin.

6. Adım: Anket süresini belirleyin.

7. Adım: "Birden Fazla Yanıta İzin Ver" seçeneğini kontrol edin.

8. Adım: Sağ üst köşedeki "Gönder" butonuna tıklayın.

– Bu içeriğimizde "Discord anket oluşturma nasıl yapılır?" sorusunu cevaplandırdık.