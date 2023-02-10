Deprem arama-kurtarma çalışmalarına katılan ülkeler ve sayıları: Tüm liste!

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan deprem sonrasında tüm dünyadan arama-kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı. İşte o ülkeler...

6 Şubat'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına neden olan 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. İşte o ülkeler…

Hangi ülkeler deprem arama-kurtarma çalışmalarına katıldı?

Türkiye'nin yaşadığı büyük depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aktardığına göre 56 ülkeden 6 bin 479 kişi deprem arama-kurtarma çalışmaları için ekip gönderdi. Tabii bu sayı her geçen dakika artmaya devam ediyor.

Ayrıca yalnızca insan gücü olarak değil, gıdadan giyime ve iş makinesine kadar birçok alanda yardım yapanlar mevcut. Örneğin ekiplere ek olarak Pakistan 15 tonluk yardım malzemesi, İsrail tıbbi malzeme ve katar 10 bin konteyner gönderiyor.

Deprem raporu: Ölü, yaralı, kurtarılan, personel ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Aşağıda arama-kurtarma çalışmalarına hangi ülkenin ne kadar insan gücüyle destek olduğunu görebilirsiniz.

Azerbaycan: 725

ABD: 159

Almanya: 50

Arnavutluk: 63

Avusturya: 105

BAE

Belarus: 32

Bosna Hersek: 104

Bulgaristan: 59

Cezayir: 89

Çekya: 68

Çin: 82

El Salvador: 100

Ermenistan: 57

Estonya

Filistin: 35

Fransa: 204

Güney Afrika: 69

Güney Kore: 118

Gürcistan: 100

Hırvatistan: 40

Hindistan: 201

Hollanda

Irak: 150

İngiltere: 77

İran: 80

İspanya: 90

İsrail: 450

İsveç

İsviçre: 80

İtalya

Japonya: 73

Karadağ: 15

Katar

Kazakistan: 60

Kırgızistan: 63

KKTC: 200

Kosova: 30

Kuveyt: 46

Libya: 55

Lübnan: 72

Macaristan: 156

Malta: 32

Meksika: 145

Moğolistan: 35

Moldova: 55

Özbekistan: 100

Pakistan: 52

Polonya: 76

Portekiz

Romanya

Rusya: 150

Sırbistan: 27

Slovakya

Tacikistan: 51

Tayvan: 44

Tunus: 41

Türkmenistan: 10

Ukrayna: 87

Venezuela: 50

Yunanistan: 41

İlgili videolarımızı izlemek için aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz.

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremde böyle yardım edebiliriz:

Bağış yaparken dikkat edin:

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!