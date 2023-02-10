Deprem arama-kurtarma çalışmalarına katılan ülkeler ve sayıları: Tüm liste!
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Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan deprem sonrasında tüm dünyadan arama-kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı. İşte o ülkeler...
6 Şubat'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına neden olan 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. İşte o ülkeler…
Hangi ülkeler deprem arama-kurtarma çalışmalarına katıldı?
Türkiye'nin yaşadığı büyük depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aktardığına göre 56 ülkeden 6 bin 479 kişi deprem arama-kurtarma çalışmaları için ekip gönderdi. Tabii bu sayı her geçen dakika artmaya devam ediyor.
Ayrıca yalnızca insan gücü olarak değil, gıdadan giyime ve iş makinesine kadar birçok alanda yardım yapanlar mevcut. Örneğin ekiplere ek olarak Pakistan 15 tonluk yardım malzemesi, İsrail tıbbi malzeme ve katar 10 bin konteyner gönderiyor.
Deprem raporu: Ölü, yaralı, kurtarılan, personel ve yıkılan bina sayısı [Güncel]
Aşağıda arama-kurtarma çalışmalarına hangi ülkenin ne kadar insan gücüyle destek olduğunu görebilirsiniz.
Azerbaycan: 725
ABD: 159
Almanya: 50
Arnavutluk: 63
Avusturya: 105
BAE
Belarus: 32
Bosna Hersek: 104
Bulgaristan: 59
Cezayir: 89
Çekya: 68
Çin: 82
El Salvador: 100
Ermenistan: 57
Estonya
Filistin: 35
Fransa: 204
Güney Afrika: 69
Güney Kore: 118
Gürcistan: 100
Hırvatistan: 40
Hindistan: 201
Hollanda
Irak: 150
İngiltere: 77
İran: 80
İspanya: 90
İsrail: 450
İsveç
İsviçre: 80
İtalya
Japonya: 73
Karadağ: 15
Katar
Kazakistan: 60
Kırgızistan: 63
KKTC: 200
Kosova: 30
Kuveyt: 46
Libya: 55
Lübnan: 72
Macaristan: 156
Malta: 32
Meksika: 145
Moğolistan: 35
Moldova: 55
Özbekistan: 100
Pakistan: 52
Polonya: 76
Portekiz
Romanya
Rusya: 150
Sırbistan: 27
Slovakya
Tacikistan: 51
Tayvan: 44
Tunus: 41
Türkmenistan: 10
Ukrayna: 87
Venezuela: 50
Yunanistan: 41
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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:
Deprem için bu ayarları yapın:
Depremde böyle yardım edebiliriz:
Bağış yaparken dikkat edin:
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