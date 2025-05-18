Çukurova Üniversitesi'nden Kendi Kendini Yenileyen Malzeme Gelişimi

Çukurova Üniversitesi'nden Kendi Kendini Yenileyen Malzeme Gelişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi'nde geliştirilen kendi kendini yenileyen elyaf takviyeli polimer kompozitler, hava ve uzay araçları için önemli bir buluş olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Necdet Geren, bu projenin Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirtti.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) başta olmak üzere, hava ve uzay araçlarının gövdelerinde kullanılan malzemeyi kendi kendini yenileyebilir hale getiren buluşa imza atıldı. Projenin mimarı Prof. Dr. Necdet Geren, patentini de aldıkları malzemenin Türkiye'de savunma sanayi ve havacılık sektörüne yaratacağı etkiyle birlikte ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Son 10 yıldır elyaf takviyeli polimer esaslı kompozitler üzerine çalışmalar yürüten ÇÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Geren ve ekibi, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere, hava ve uzay araçlarının gövdelerinde kullanılan malzemeyi kendi kendini yenileyebilir hale getiren proje geliştirdi. Savunma sanayi ve havacılık sektörüne katkı sunması beklenen projenin detaylarını Demirören Haber Ajansı'na anlatan Prof. Dr. Geren, konuyla ilgili elde ettikleri 8 patent olduğunu ve bunların Türkiye'de kalarak fayda sağlaması için sanayicilerden destek beklediklerini belirtti.

UÇAK SANAYİSİNİN GELECEĞİ OLACAK

Kendi kendini tamir eden elyaf takviyeli polimer kompozitler geliştirdiklerini belirten Prof. Dr. Necdet Geren, "Kullandığımız malzemeler karbon elyaflı polimer kompozittir. Bunlar hem Airbus hem Boeing'in son uçaklarında kullanılan ve uçağın gövdesini oluşturan malzemelerdir. Aynı malzemeler İHA ve SİHA'larda da kullanılıyor. Ağırlık ve dayanıklılık oranı yönüyle öne çıkan bir malzemedir. Dünyada uçak sanayinin gelecek yıllarda kullanılacak malzemesi olacaktır ve şu anda da başlamış durumda. Fakat bu malzemenin en büyük problemi çatlakların çok hızlı büyümesi ve kırılmaya açık olmasıdır. Polimer kırılgan bir malzeme olduğu için çatlaklar hızlı bir şekilde gelişiyor ve ani bir kırılma meydana geliyor. Biz buna katastrofik kırılma diyoruz. Biz yaptığımız proje ile malzemede bu katastrofik kırılmayı engelleyecek, kendi kendini tamir etme özelliği sağlayacak bir buluş yaptık ve patentini aldık" dedi.

KIRILMA SONRASI YENİLENME

Malzemedeki kırılmayı nasıl önlediklerini anlatan Prof. Dr. Geren şöyle devam etti:

"Bu buluş, hava ve uzay araçlarında kullanılan kritik kompozit parçalarda gerekli mikrovasküler kanalları oluşturmak için yüksek mukavemetli elyaflarla birlikte imal edilen naylon ve türevi monofilament ipliklerden oluşan ara katmanlarla ilgilidir. Bunları hem küçük hem büyük kanallar oluşturarak yapıyoruz. İçerisine ardışık olarak reçine dolduruyoruz. Kırılma olduktan sonra reçineli bölge de kırılacağı için malzeme kendiliğinden, kendini tamir etme şansına sahip oluyor. Dolayısıyla yaptığımız buluşlarla kendi kendini tamir eden elyaf takviyeli polimer kompozitleri geliştirmiş olduk. Savunma sanayimize katkısı açısından bakacak olursak; hava araçlarımıza dıştan herhangi bir nedenle bir darbe olduğunda uçağın en azından kendi havalimanına güvenli bir şekilde iniş yapmasına yardımcı olabilecek."

'SANAYİCİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Geliştirilen malzemenin gelecekte sağlayacağı faydalardan da bahseden Prof. Dr. Necdet Geren, "Bu buluşun tüm havacılık sektörüne etkisi olacak. Sadece havacılık değil, elektrikli araçların batarya kutularında, yakın gelecekte elektrik yerine yakıt olarak hidrojen tanklarının kullanılacağını düşündüğümüzde hidrojen depolamada, rüzgar türbinlerinin kanatlarının kendi kendini tamiri gibi çok sayıda avantaja sahip olacağız. Bunların hepsi milyarlarca dolarlık sektörlerdir ve ülkemize ekonomik açıdan büyük katkısı olacaktır. Bu proje kapsamında 8 patent aldık ve bunların ülkemizde kalabilmesi, burada faydalı olabilmesi için sanayicilerimizin patentlerimizi desteklemesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
title