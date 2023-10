Counter-Strike 2, MacOS ve 32-bit İşletim Sistemi Desteği Sunmayacak

Dünyaca ünlü oyun geliştiricileri, bazen çeşitli nedenlerden ötürü bir kesimi ilgilendiren olumsuz kararlar alabiliyor. Bunun son örneği Valve oldu. Şirket, Counter-Strike 2 için 32-bit işletim sistemi ve MacOS desteğinin olmayacağını açıkladı.

Counter-Strike 2, MacOS 'ta ve 32-bit işletim sisteminde oynanamayacak!

Valve, geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir merakla beklenen Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdü. Böylelikle Counter-Strike: Global Offensive'e veda ettik ve hatta farkında olmadan son defa oynadık. Bu kimi oyuncuları hüzünlendirdi, kimisini de yeni bir FPS oyunu çıktığı için heyecanlandırdı.

Valve, Counter-Strike 2'yi CS: GO için güncelleme yayımlayarak oyunculara sundu. Bu güncelleme hem Windows, hem Linux hem de MacOS kullanıcılarına dağıtıldı. Fakat MacOS tarafında can sıkan bir sorun ile karşılaşıldı.

Oyun camiasının en çok nefret edilen CEO'su istifa ediyor!

Zira Counter-Strike 2, MacOS'a uyumlu hale getirilmeden yayımlanmıştı. Öyle ki oyuncular, oyunu açmaya çalıştıklarında Windows için özel olan bir dosyanın yürütülemediğine dair bir hata ile karşılaşıyordu. Bunun oyun yeni çıktığı için olabilecek bir hata olduğu düşünülerek normal karşılandı. Valve'dan bir açıklama bekleniyorken bugün, aslında bunun böyle olmadığı görüldü.

Valve, SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasına yeni bir bilgi ekledi. Buna göre Counter-Strike 2 için MacOS desteği olmayacak. Bunun nedeni ise CS: GO oynayanların yüzde 1'inden bile azının MacOS kullanıcısı olması.

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre DirectX 9 ve 32 bit işletim sistemi dahil olmak üzere eski sistemler için de artık destek sunulmayacak. Counter-Strike 2, bundan böyle yalnızca 64 bit sürümünde olan Windows ve Linux bilgisayarları destekleyecek.

Yüz binlerce oyuncu etkileniyor

Valve, CS: GO oyuncularının yüzde 1'inden azının MacOS kullanıcısı olduğunu söylese de aslında bu oyuncu sayısı bakımından hiç de az değil. Zira 2012 yılında piyasaya sürülen FPS oyunu, her ay on milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Bu da MacOS oyuncu sayısının yüz binlerce olduğu anlamına geliyor.

Valve tarafından paylaşılan bilgilere göre CS: GO'da Prime Durum yükseltmesi satın alan MacOS kullanıcıları bunu iade edebilirler. Bunun için oyun saatinin büyük çoğunluğunun MacOS'ta geçirilmesi ve Counter-Strike 2 Limited Test'in duyurusu (22 Mart 2023) ile Limited Test tanıtımının arasında bir kez CS: GO'ya giriş yapılmış olması şartı var. Oyuncular, 1 Aralık tarihine kadar iade talebinde bulunabilirler.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.