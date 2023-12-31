Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı yeni düzenlemeye göre ithalatta kendisi tarafından kurulmuş 7 coğrafi bölgede 20 servis kurulması kuralı sadece Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M sınıfı ve üzerinde M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı için geçerli olacak.

Çinli elektrikli otomobil üreticileri için engeller kalkıyor

Bugün yayınlanan yeni tebliğ ile 29 Kasım 2023 tarihli yayınlanan ve sektöre bomba gibi düşen tebliğ yürürlükten kaldırılmış oldu. Artık bu engel M sınıfı araç ithalatçıları için sorun olmaya başlayacak.

Gümrük Birliği ve STA dışında ülkelerden ithal edilecek elektrikli otomobiller için getirilen 20 servis kurma şartını içeren tebliğden vazgeçildi. Bu hamlenin ardından piyasanın düşüşe geçeceği öngörülüyor.

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Zira Çinli otomobil üreticilerinden artık elektrikli araç ithal edilebilecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlaeda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.