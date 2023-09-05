Çin, Mars ve Ay keşif araçlarından elde edilen yeni veri setlerini yayımladı

Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOC), Mars gezgini Tianwen-1 ve Ay keşif aracı Chang'e-4 tarafından elde edilen bilimsel veri setlerini yayımladı. Mars gezgininin veri seti 68 gigabayt, Ay keşif aracının veri seti ise 2,7 gigabayt büyüklüğünde.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin, Mars ve Ay keşif araçları tarafından elde edilen iki yeni veri setini Pazartesi günü yayımladı.

Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomi Gözlemevi (NAOC), ülkenin Mars gezgini Tianwen-1 üzerindeki yüksek çözünürlüklü kamera da dahil olmak üzere üç bilimsel cihaz tarafından elde edilen bilimsel verilerin yayımlandığını duyurdu. Ocak ayından Mart ayına kadar toplanan veriler yaklaşık 68 gigabayt büyüklüğünde.

Söz konusu veri seti, gezginin paylaştığı beşinci veri seti olma özelliğini taşıyor. Bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gezginden oluşan Tianwen-1, 10 Şubat 2021'de Mars yörüngesine girerek ülkenin bunu yapan ilk keşif aracı olmuştu.

NAOC ekibi ayrıca 15 Nisan ve 24 Haziran tarihleri arasında Chang'e-4 keşif sondasının iniş aracı ve gezgini üzerine monte edilen dört cihaz tarafından elde edilen 38. bilimsel veri setini de yayımladı. Veriler 2,7 gigabayt büyüklüğünde.

8 Aralık 2018'de fırlatılan Chang'e-4 keşif aracı, Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda yer alan Von Karman Krateri'ne 3 Ocak 2019'da ilk yumuşak inişini gerçekleştirmişti.