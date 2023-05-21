Çin, Dünya benzeri gezegenleri aramak için büyük bir uzay teleskobu faaliyete geçirecek

Çin, 2035 civarında büyük bir uzay teleskobu faaliyete geçirerek güneş sistemi dışındaki gezegenleri aramayı hedefliyor. Tianlin adlı teleskop, yakın yıldızların çevresinde yaşanabilir bölgelerde bulunan Dünya ikizleri olmak üzere Dünya benzeri gezegenler arayacak.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, güneş sistemi dışındaki gezegenleri aramak amacıyla 2035 civarında büyük bir uzay teleskobu faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Proje için bir yandan konsept çalışmasına kaynak sağlanırken, diğer yandan fizibilite çalışması finanse edilecek.

Beijing'deki Ulusal Astronomi Gözlemevi'ne bağlı Optik Astronomi Anahtar Laboratuvarı'ndan araştırmacılara göre, Çince Tianlin ya da "gökyüzündeki komşu" diye adlandırılan 6 metre boyundaki UV optik uzay teleskobu, özellikle yakın yıldızların çevresinde yaşanabilir bölgelerde bulunan Dünya ikizleri olmak üzere Dünya benzeri gezegenler arayacak.

Yaşanabilir bölge, bir gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunabileceği, bir yıldızın etrafındaki çok sıcak ve çok soğuk olmayan bölge olarak tanımlanıyor.

Açıklık boyutu 6 metre olan Tianlin teleskobu, Güneş-Dünya L2 noktası halo yörüngesine fırlatılacak. Dünya- Güneş sisteminin L2 noktası, astronomi için ideal bir konumda bulunuyor çünkü bu durumda uzay aracı Dünya ile iletişim kuracak kadar yakın oluyor. Bu konum ayrıca güneş enerjisi için Güneş'i, Dünya'yı ve Ay'ı uzay aracının arkasında tutarak teleskopların derin uzayın net bir görüntüsünü almasını sağlayabiliyor.

Araştırmacılar, Tianlin'in 2030'larda faaliyete geçmesiyle, güneş sistemi dışındaki yaşamlar hakkında bilgi edinmek için dünyada türünün ilk örneği olacağını söyledi. Teleskop, en az 10 yıllık bir nominal operasyonel görev ömrüne sahip olacak şekilde tasarlandı.