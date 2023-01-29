Çin'den binlerce otomobil Türkiye'ye geliyor!

Çin Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, 4 bin otomobilin Türkiye'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

Çip krizi ve Covid-19 pandemisi yüzünden dünya genelinde yaşanan otomobil stok sorunlarına karşı yeni bir hamle atıldı. Çin'in Türkiye Başkonsolosluğu tarafından paylaşılan açıklamaya göre, Çin'den çıkan 4000 otomobilin, Derince Limanı'na geleceği bildirildi. Peki bu otomobiller Türkiye'de kalacak mı?

Çin Konsolosluğu: 4 bin otomobil Türkiye'ye doğru yola çıktı

Otomobil üretiminde birinci sırada olan Çin, Avrupa ve Türkiye'deki sıfır otomobil stok sorunun çözmek istiyor. Çip krizine bağlı olarak oluşan arz-talep bozukluğu, nihayet çözüme kavuşmaya başlıyor. Çin Başkonsolosluğu Sözcüsü hesabından yapılan açıklamada, 4 bin aracın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

4 bine yakın otomobiller Çin'in Shanghai Limanından Türkiye'nin Derince Limanına ulaşmak için yola çıktı. pic.twitter.com/tTNIxuYj4I — Çin Başkonsolosluğu Sözcüsü/?????????????? (@chinaconsulist) January 29, 2023

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 bine yakın otomobiller Çin'in Shanghai Limanından Türkiye'nin Derince Limanına ulaşmak için yola çıktı" ifadeleri kullanıldı. Ancak Derince Limanı'na gelecek araçların Türkiye'de kalıp kalmayacağı belirsiz.

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Shanghai Limanından gelen otomobillerin marka ve modelleri şimdilik bilinmiyor. Yerel kaynaklardaki iddialara göre, araçlar Çinli Chery markasına ait. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına giriş yapan Chery, bazı modellerini 4 bin stokla Türkiye'ye getirdiği belirtildi.

Buna ek olarak, son birkaç aydır pazar araştırması yapan şirketlerin açıklamaları ile sıfır otomobil satın almak isteyen veya dolaylı yoldan alan vatandaşların yaptığı geri bildirimler örtüşmüyor. Bu durumun birkaç farklı nedeni mevcut.

Halkın büyük bir çoğunluğu uygun fiyatlı modellere (ilgili satış verilerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz) yöneliyor. Fakat ekonomik koşullar 2019'dan sonra kötüye gitmiş olmasına rağmen sıfır araçlara olan ilgi yükseldi.

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